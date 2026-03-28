СНСД Брчко: Пиштољи нису навијачки реквизити, закон важи за све

28.03.2026
Општински одбор СНСД-а у Брчком оцијенио је недопустивим свако кориштење ватреног и гасног оружја у јавном простору, без обзира на повод, укључујући и ситуације када се такви поступци покушавају оправдати навијачким или другим емоцијама.
У саопштењу из ове странке истиче се да пиштољи, пушке и гасно оружје не могу бити третирани као навијачки реквизити, већ представљају озбиљно кршење закона и директну пријетњу безбједности грађана.
Из брчанског СНСД-а наглашавају да је закон о том питању јасан и недвосмислен, те да су надлежне институције, прије свега полиција и тужилаштво, дужне да поступају професионално, непристрасно и у складу са прописима, не само ради санкционисања конкретних случајева већ и ради успостављања јасних стандарда за будуће поступање.
"Посебно је битно да закон важи једнако за све, без изузетака – било да се оружје користи када `славе наши` или `славе њихови`", наведено је у саопштењу, преноси Срна.
Из СНСД-а упозоравају да је неприхватљиво то што појединци из политичког живота, вођени уским интересима или навијачким страстима, јавно релативизују или чак подржавају овакве незаконите радње, те у појединим случајевима дјелују и као њихови покровитељи.
Такво понашање сматрају крајње неодговорним и штетним по друштво.
Општински одбор СНСД-а Брчко позвао је организаторе јавних окупљања и манифестација да преузму пуну одговорност за поштовање законских прописа Брчко дистрикта, као и за све евентуалне посљедице које могу проистећи из догађаја које организују или подржавају.
"Поштовање закона мора бити изнад сваког појединачног интереса, а безбједност грађана не смије бити доведена у питање ни под којим околностима", поручују из брчанског СНСД-а.
Три лица прекршајно су кажњена због употребе гасног оружја и пиротехнике у Брчком током и након јавног преноса фудбалске утакмице репрезентаци.
