Познати глумац пронађен мртав у стану

АТВ

28.03.2026

14:37

Јужнокорејски глумац Ли Санг Бо преминуо је у 45. години живота, а његова породица замолила је јавност за приватност у овако тешком периоду.

Изненадна вијест о смрти популарног глумца дубоко је потресла јавност и оставила у шоку бројне обожаваоце његовог лика и дјела.

Ријеч је о умјетнику који је деценијама градио успјешну каријеру, препознатљив по својим импресивним улогама и снажној харизми којом је привлачио пажњу на малим екранима.

Глумац Ли Санг Бо, који је имао 45 година, пронађен је мртав у свом дому, непосредно након поднева по локалном времену у Јужној Кореји.

Тужну вијест потврдила је његова матична агенција "Кореја Менаџмент Груп" у званичном саопштењу.

Оно што је додатно појачало мистерију и подстакло јавну расправу јесте одлука породице преминулог глумца да задржи детаље трагедије за себе.

"Молимо за разумијевање, нисмо у могућности да откријемо узрок смрти, што је захтјев његове породице. Сахрана ће бити одржана у сали број 3 Централног погребног дома Пјонгтек, али, уз поштовање, одбијамо обавјештавање и посјете како бисмо заштитили његову породицу и молимо за вашу сарадњу. Хвала вам“, наводи се у саопштењу агенције.

Рођен 1981. године, Ли Санг Бо је започео своју глумачку каријеру 2006. године улогом у драми "Невидљиви човек Чои Јанг Су".

Током година, његова филмографија обогаћена је бројним популарним насловима, међу којима се издвајају серије "Приватни животи", "Госпођица Монте Кристо", као и "Елегантна империја".

Његов допринос јужнокорејској телевизијској продукцији остаће упамћен кроз многе ликове којима је удахнуо живот.

Овим поступком, његови најближи сарадници и родбина јасно су ставили до знања да желе достојанствен испраћај без присуства медија и јавности, преноси Телеграф.рс.

