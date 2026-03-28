Додик упитао опозицију: Да ли је могуће да имате више мржње према мени, него љубави према Српској?

АТВ

АТВ

28.03.2026

14:15

Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Након деценија вођења Републике Српске кроз различите позиције и изазове, често помислим да бих волио да смо имали озбиљнију и одговорнију опозицију - навео је Милорад Додик, лидер СНСД.

Ону која види даље од мржње према мени, каже Додик и која зна да у тренуцима успјеха или изазова ојача Републику Српску, а не да је поткопава.

- Али посљедњих десетак дана опозиција се понаша готово невјероватно чак и за своје стандарде. Прећутали су муслиманску изјаву у Сарајеву, која је директан политички напад на српски и хришћански интерес у БиХ, а истовремено су громогласно напали спољнополитичку и економску верификацију стабилности Републике Српске на Лондонској берзи, а што потврђују и бројни регионални економски ауторитети у својим изјавама - истакао је Додик на Иксу.

Невјероватно је, каже, да у тренутку када у Сарајеву рогови у врећи стоје заједно из мржње према Републици Српској, ви нисте у стању да макар једном станете уз своју Републику из љубави према њој.

- Поставља се једноставно питање: да ли је могуће да у себи имате више мржње према мени, него љубави према Републици Српској?

Нисте морали рећи браво, сјајно или супер. Нисте морали похвалити власт због успјеха и економске верификације на Лондонској берзи. Могли сте бар прећутати, као што прећутите реисове, Бакирове и Динине поруке. Али ви сте одлучили да омаловажавате сопствену Републику само зато што је постигла успјех - напоменуо је Додик.

И онда ћете додаје Додик, поново бити изненађени изборним резултатима ове године.

- Криви ће вам бити илуминати, семафори, хороскопи, Путин, Зеленски, Трамп, Србија и сви други - само не ви сами, иако ћете и међусобно тражити кривца за пораз. СНСД ће вас побиједити јер смо показали да на путу до циља можемо издржати оно што би многе сломило. Нас ништа не може помјерити са тог пута, јер док вјетрови ударају, нама снагу даје свијест о циљу у који идемо. Зато је након посљедњих десет дана ваше политике јасно: онолико колико је снажан СНСД, толико је снажна и Република Српска - поручио је Додик.

Милорад Додик

