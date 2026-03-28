Могло би и на 4 марке: Лоша најава стручњака за цијену горива

28.03.2026
14:01
Цијена барела нафте типа Брент 28. марта закључена је на 112,57 долара, што представља највећу вриједност у посљедњих мјесец дана и раст од око 60 одсто у овом периоду.
Према ријечима стручњака за енергетику Алмира Бећаревића, ова цијена нафте, у распону од 112 до 120 долара, значи да можемо очекивати даљњи раст цијена деривата на домаћем тржишту.
“Крећемо се према цијенама дизела од 3,80 КМ до 4,0 КМ и цијена бензина од 3,10 КМ до 3,20 КМ”, појашњава Бећаревић.
Бечаревић додаје за портал "Радиосарајево.ба":
“Уколико цијена Брент нафте достигне 120 долара по барелу, хисторијска цијена деривата на нашим бензинским пумпама од 3,87 КМ за литар биће достигнута, па чак и премашена".
Грађанима се савјетује да прате кретања цијена и планирају потрошњу горива у складу с очекиваним поскупљењима.
