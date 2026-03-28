Могло би и на 4 марке: Лоша најава стручњака за цијену горива

АТВ

28.03.2026

14:01

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Цијена барела нафте типа Брент 28. марта закључена је на 112,57 долара, што представља највећу вриједност у посљедњих мјесец дана и раст од око 60 одсто у овом периоду.

Према ријечима стручњака за енергетику Алмира Бећаревића, ова цијена нафте, у распону од 112 до 120 долара, значи да можемо очекивати даљњи раст цијена деривата на домаћем тржишту.

Регион

Трагедија на ауто-путу: Возач погинуо приликом удара у ограду, више повријеђених

“Крећемо се према цијенама дизела од 3,80 КМ до 4,0 КМ и цијена бензина од 3,10 КМ до 3,20 КМ”, појашњава Бећаревић.

Бечаревић додаје за портал "Радиосарајево.ба":

“Уколико цијена Брент нафте достигне 120 долара по барелу, хисторијска цијена деривата на нашим бензинским пумпама од 3,87 КМ за литар биће достигнута, па чак и премашена".

Снијег у Теслићу

Градови и општине

У Српску стиже два метра снијега: Разочаравајућа најава метеоролога

Грађанима се савјетује да прате кретања цијена и планирају потрошњу горива у складу с очекиваним поскупљењима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Како ће тачно грађани добити поврат новца за гориво

Економија

Како ће тачно грађани добити поврат новца за гориво

18 ч

2
Банковна картица, Мастеркард

Економија

Како изабрати одговарајући кредитну картицу: Избјегните ове грешке

21 ч

0
Милорад Додик

Економија

Додик: Српска учинила све да би пољопривреда била стимулисана

1 д

0
Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

Економија

Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

16

31

Драматично у Приједору: Вода носила ауто и возача

16

29

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

16

20

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

16

17

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

