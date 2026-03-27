Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

Аутор: АТВ
27.03.2026
13:28
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је тражио од министра рударства и енергетике Петра Ђокић да посјети раднике рудника Нова Љубија, истакавши да Влада остаје посвећена подршци и заштити права радника.
- Тражио сам од министра Петра Ђокића да већ данас, у између 14 и 15часова, посјети раднике Нове Љубије, што је он прихватио. Влада Републике Српске остаје посвећена подршци радницима и заштити њихових права - написао је Минић на "Иксу".
Ђокић ће у 14 часова обићи раднике рудника "Нова Љубија" код Приједора.
Радници рудника "Нова Љубија" из Приједора, који траже хитно доношење програма социјалног збрињавања и исплату отпремнина, јуче су почели протест, одбијањем оброка.
Из Синдикалне организације рудника "Нова Љубија" рекли су да радници остају у протесту на својим радним мјестима до испуњења захтјева.
Како су појаснили, радници су у изузетно тешкој егзистенцијалној ситуацији, те страхују да им зарађене плате неће бити исплаћене јер је одлуком већинског власника заустављена производња у руднику Омарска.
