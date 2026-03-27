"Свијет вјерује у Републику Српску"

Аутор: АТВ
27.03.2026
12:21
Иако је Република Српска понудила обвезнице у вриједности од 500 милиона евра, глобални инвеститори су били заинтересовани за чак 1,2 милијарде, саопштио је данас СНСД.
СНСД је у објави на Инстаграму појаснио шта то значи за грађане.
- Нова улагања - обезбиједили смо готово милијарду марака које ће бити усмјерене директно у нове вртиће, школе, путеве и електране, али и за веће плате и пензије. Сигурност - уговорили смо фиксну каматну стопу све до 2031. године. То значи да смо заштитили Српску од глобалног раста цијена и криза у свијету. Снажно повјерење - по први пут су купци наших обвезница највећи амерички пензиони фондови и осигуравајућа друштва - истакли су у објави.
Навео је да је углед Републике Српске значајно поправљен међу свјетским финансијским лидерима.
- Настављамо да градимо сигурну будућност и развој Српске, упркос свим изазовима у свијету - истакли су у објави.
