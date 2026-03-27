Пепић: Успјешна емисија обвезница носи снажну поруку повјерења инвеститора у Републику Српску

27.03.2026
09:57
Коментари:1
Задуживање Републике Српске на међународном тржишту капитала не треба посматрати сензационалистички, већ као инструмент одговорног и стратешког управљања јавним финансијама, истакао је Синиша Пепић, стручњак за економску дипломатију.
- У времену глобалне неизвјесности, изражених геополитичких и економских притисака, веома је важно да Република Српска показује способност да обезбиједи средства, сервисира своје обавезе и очува буџетску и развојну стабилност - нагласио је Пепић.
Економија
Значајан искорак на међународном тржишту: Успјешна продаја еврообвезница Српске
Пепић поручује да је посебно важно нагласити да успјешна емисија обвезница носи снажну поруку повјерења инвеститора у Републику Српску.
- На међународном финансијском тржишту нико не пласира значајан капитал на основу импровизације или политичког утиска, већ искључиво на основу озбиљне процјене фискалне стабилности, ликвидности, кредитне дисциплине и будућих изгледа емитента. Управо зато успјешна емисија представља потврду да је Република Српска финансијски здрава, кредибилна и способна да уредно извршава своје обавезе - додао је Пепић.
