Значајан искорак на међународном тржишту: Успјешна продаја еврообвезница Српске

Аутор:АТВ
26.03.2026
18:29
Коментари:1
Република Српска је успјешно реализовала задужење на међународном тржишту капитала, емитовањем референтне еврообвезнице у износу од 500 милиона евра, уз фиксну каматну стопу од 6,25 одсто, са доспијећем у априлу 2031. године, саопштено је данас из Министарства финансија Републике Српске.
Из Министарства наводе да ова трансакција представља значајан искорак на међународном тржишту капитала, имајући у виду сљедеће кључне факторе:
1. Република Српска је отворила међународно тржиште капитала након избијања рата на Блиском истоку, реализујући прво издање са тржишта у развоју са европског континента након почетка конфликта, чиме су демонстриране лидерске способности у условима појачане волатилности на глобалним финансијским тржиштима. Инвеститорски портфељ је географски диверсификован, са доминантним учешћем инвеститора који по први пут инвестирају у јавни дуг Републике Српске, укључујући највеће америчке пензионе фондове и осигуравајућа друштва.
2. Ријеч је о првој референтној обвезници Републике Српске, листираној на Лондонској берзи, као и о највећем међународном задужењу ентитета до сада, реализованом упркос турбулентним тржишним условима изазваним ратом на Блиском истоку.
3. Остварена је највећа потражња у историји задуживања Републике Српске, готово три пута већа у односу на прво издање еврообвезнице из 2021. године, што јасно потврђује повјерење инвеститора у политике које руководство Републике Српске спроводи на међународном плану. Потражња је достигла више од милијарду евра, свега неколико сати након објаве трансакције.
4. Имајући у виду измијењене околности на међународним финансијским тржиштима јасно је да је постигнуто значајно релативно смањење трошка задуживања у поређењу са трансакцијом из 2021. године. Прецизније, распон је практично преполовљен, што указује на побољшано позиционирање Републике Српске на међународном тржишту капитала, засновано на развоју домаћих економских прилика, као и сарадњи са партнерима из Европске уније и Сједињених Америчких Држава. Ово је посебно значајно имајући у виду да су глобалне каматне стопе данас приближно три пута више него у тренутку првог издања.
5. Трансакција представља примјер одговорног и стратешког управљања јавним дугом, при чему је Република Српска четврти емитенат из земаља региона које су ове године приступиле међународном тржишту капитала, након Словеније и Хрватске, чланица Европске уније, и Сјеверне Македоније, земље са статусом кандидата.
6. Задужење је реализовано уз фиксну каматну стопу, чиме је обезбијеђена заштита од потенцијалних, већ најављених, будућих повећања каматних стопа од стране Европске централне банке.
7. Реализација трансакције услиједила је након интензивних стратешких активности Владе и Министарства финансија на међународном плану, укључујући директне контакте са више од педесет највећих глобалних инвеститора, који су исказали повјерење у тим Министарства финансија и Владу Републике Српске.
Историја нас учи да геополитичке кризе могу брзо ескалирати и довести до снажних инфлаторних шокова, попут оног из 2022. године. У том контексту, правовремено управљање јавним дугом у условима појачаних геополитичких ризика представља једну од кључних обавеза сваке одговорне владе, наведено је у саопштењу Министарства финансија Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму