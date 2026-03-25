Да ли сте изненађени: Ово су плате чистачица у Њемачкој

АТВ

25.03.2026

16:19

Да ли сте изненађени: Ово су плате чистачица у Њемачкој

Посао чистача често се у Босни и Херцеговини сматра слабо плаћеним и неатрактивним, али ситуација у Њемачкој је потпуно другачија.

Према доступним подацима и искуствима радника, чистачи у Њемачкој могу зарадити између 1.800 и 2.400 евра мјесечно, а у неким случајевима и више, зависно од радних сати и послодавца.

Ријеч је о пословима који не захтијевају високо образовање, али траже одговорност, прецизност и спремност на рад.

Многи радници из БиХ управо на овим пословима започињу свој рад у Њемачкој, јер је улазак на тржиште релативно брз и једноставан.

Радно вријеме обично је организовано у смјенама, а додатни сати могу значајно повећати укупну зараду.

Иако посао није лак, предност је стабилна плата и редовна примања.

Трошкови живота, као и код других занимања, играју кључну улогу. Након плаћања станарине и основних трошкова, многи успију да уштеде између 500 и 1.000 евра мјесечно.

За многе из БиХ, ово је изненађујућа информација, јер овакве зараде за овај посао у региону нису ни приближно могуће.

Због тога се све више људи одлучује управо за овакве послове као први корак ка бољој финансијској ситуацији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

