Бањалучко насеље добија мост, али мјештани ће и даље возити слалом

25.03.2026

16:13

Рупе у бањалучком насељу Чесма
Док насеље Чесма жељно ишчекује отварање новог моста и дијела нових саобраћајница које би требало да унаприједе повезаност овог дијела Бањалуке, свакодневица мјештана на појединим улицама изгледа потпуно другачије.

Мјештани који свакодневно користе једну од фреквентнијих дионица у овом насељу упозоравају да је коловоз у изузетно лошем стању – пун ударних рупа, оштећеног асфалта и дијелова гдје су ивичњаци потпуно пропали.

Како наводе, вожња је због тога не само успорена, већ и ризична. Фотографије које су послали "БЛ Порталу" јасно показују размјере проблема – више већих рупа на коловозу, али и дијелове гдје се асфалт урушио уз саму ивицу пута, због чега је коловоз додатно сужен.

У таквим условима, возачи су приморани да нагло скрећу и обилазе оштећења, што посебно долази до изражаја приликом мимоилажења возила, када постоји реална опасност од судара.

Један од читалаца каже да је пут у таквом стању већ дуже вријеме и да свакодневно ствара проблеме возачима.

"Овај пут карактеришу бројне ударне рупе, оштећен асфалт и дијелови гдје је коловоз буквално урушен. Вожња је отежана и успорена, а возачи су приморани стално да избјегавају рупе, прелазе у супротну траку и ризикују сударе“, навео је он.

Додаје да ситуација постаје још озбиљнија кад су велике гужве, па се формирају и колоне возила.

Дјеца и пјешаци свакодневно користе ову дионицу

Мјештани посебно истичу да овим путем свакодневно пролазе породице, дјеца и старији људи, као и велики број возача који немају алтернативни правац.

"Поред материјалне штете на возилима, која је готово неизбјежна, посебно забрињава осјећај несигурности. Овим путем свакодневно пролазе породице, дјеца, старији људи, као и возачи који немају другу опцију“, истиче читалац БЛ портала.

Мјештани траже хитну санацију

Грађани који живе у овом дијелу града сматрају да је санација пута неопходна како би се спријечиле могуће незгоде.

"У ноћним условима и при слабијој видљивости опасност је још израженија. Хитна санација ове дионице није питање луксуза, већ основне безбједности и нормалног функционисања саобраћаја“, поручују мјештани.

Како кажу, очекују да надлежне службе обиђу терен и процијене стање коловоза, како би се оштећења санирала и вожња учинила безбједнијом за све учеснике у саобраћају.

Мјештани истичу да је контраст посебно изражен управо сада, када се говори о новом мосту и модернијим саобраћајним рјешењима, док поједине улице у истом насељу изгледају као да су потпуно запостављене.

Како кажу, док чекају нове пројекте и инфраструктуру, очекују да се ријеше и основни проблеми, јер постојеће стање, поручују, не приличи изгледу једног градског насеља у 21. вијеку.

