Немања Миљковић мјесец дана иза решетака

25.03.2026

16:05

Ухапшени Немања Миљковић и његов суграђанин Б.К. спроведени у Тужилаштво
Немањи Миљковићу из Бањалуке, ухапшеном у акцији МУП-а Републике Српске, одређен је једномјесечни притвор. Миљковић је ухапшен након што је код њега и Б.К. пронађен кокаин и друге врсте дроге.

Рјешење о притвору за Н.М. данас је донио судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци, речено је Срни у овом суду.

Ухапшени је осумњичен да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

Притвор је одређен у трајању до мјесец дана и рачуна се од лишења слободе, па може трајати најдуже до 22. априла.

Приједлог за одређивање притвора предложио је тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

За лице Б.К. предложене су мјере забране које се односе на забрану путовања уз привремено одузимање путних исправа, као и наредба да се правовремено јавља државном органу.

Одлука судије за претходни поступак према овом приједлогу није још донесена.

Полиција је прије неколико дана ухапсила њих двојицу због сумње да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога, а претресом возила која користе пронађено је и одузето 150 грама кокаина, мање количине хашиша и марихуане, око 8.500 КМ, силиконска маска за лице, перике и гумене рукавице, више мобилних телефона.

