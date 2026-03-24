Тужилаштво објавило детаље хапшења Немање Миљковића и затражило притвор

Аутор:

Стеван Лулић

24.03.2026

16:04

Фото: Уступљена фотографија

Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је да се Немањи Миљковићу (40) из Бањалуке, који је ухапшен јуче због трговине дрогом, одреди притвор.

Притвор је затражен због бојазни да би Миљковић могао ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.

Тужилаштво је такође, уз навођење иницијала, објавило и детаљ из акције у којој је Миљковић ухапшен.

"Осумњичено лице Н.М је дана 22.03.2026.године, у Бања Луци, од њему познатог лица неовлаштено ради продаје набавио, а потом заједно са осумњиченим Б.К. држао ради продаје и преносио опојну дрогу кокаин", саопштено је из ОЈТ Бањалука.

Истовремено, ОЈТ је затражило да се Миљковићевом суграђанину Б.К, који је ухапшен у истој акцији, одреди забрана путовања уз привремено одузимање путних исправа као и наредба да се повремено јавља државном органу.

О приједлогу за одређивање мјере притвора и мјерама забране одлучиће судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци.

Претреси и запљена дроге и новца

Подсјетимо, двојица Бањалучана ухапшена су у акцији МУП-а Српске и ПУ Градишка због сумње да су починили Кривично дјело Неовлаштена производња и промет опојних дрога.

Спровођење Немање Миљковића

У акцији је заплијењено око 1.400 грама кокаина и око 8.500 КМ, а осим Миљковића ухапшен је и његов суграђанин Б.К.

Осим тога, у претресу једне локације у Бањалуци и возила које користе ухапшени, одузета је и мања количина опојне дроге марихуана и хашиш, силиконска маска за лице, перика и гумене рукавице, више мобилних телефона и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

