Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

24.03.2026
08:43
Група маскираних особа напала је возача, а потом запалила возило у нападу који се догодио у уторак ујутро на магистралном путу М-17 у мјесту Потоци код Мостара.
Неколико особа с фантомкама зауставило је возило на путу, након чега су палицама и бакљама разбили возило и физички насрнули на возача.
За сада нема службених информација о повријеђенима нити о разлозима напада, а околности догађаја битће познате након полицијског увиђаја.
Napad na M17 pic.twitter.com/9PGIsGZRoN— Bljesak.info (@Bljesak) March 24, 2026
