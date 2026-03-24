Вапај из Европске комисије: Ситуација критична!

Аутор:АТВ
24.03.2026
Сједињене Америчке Државе и Иран морају да сједну за преговарачки сто да би одмах окончали блокаду Ормуског мореуза и зауставили непријатељства на Блиском истоку, изјавила је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
Фон дер Лајенова је оцијенила да је ситуација критична за снабдијевање и испоруке енергената широм свијета.
Нагласила је да је крај рата неопходан како би се зауставили растући глобални економски поремећаји те подсјетила да око 20 одсто глобалних залиха нафте пролази кроз Ормуски мореуз.
"Сви осјећамо посљедице које су виде на цијенама гаса и нафте. Од највеће је важности да дођемо до рјешења путем преговора и да се окончају непријатељства на Блиском истоку", рекла је она.
Фон дер Лајенова је истакла да морају бити осуђени напори Ирана да блокира Ормуски мореуз, стратешки пловни пут, нападима на ненаоружане комерцијалне бродове и критичну инфраструктуру, пише "Гардијан", а преноси Срна.
"Иран мора одмах да престане са пријетњама, постављањем мина, нападима дронова и ракетама, као и другим покушајима да се блокира мореуз за комерцијалне бродове", рекла је Фон дер Лајенова.
