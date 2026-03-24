Сукоб улази у нову фазу: Израел разматра помјерање границе до ријеке Литани

Аутор:АТВ
24.03.2026
07:37
Сукоб на Блиском истоку улази у нову фазу уз опречне тврдње о могућим преговорима и наставак војних удара на терену. Док Вашингтон говори о напретку у разговорима, Техеран то негира, а тензије у региону не јењавају.
Израелска војска извела је ударе на Иран, најављујући могуће помјерање границе с Либаном до ријеке Литани. Корпус чувара исламске револуције (ИРГЦ) одговорио је новим ваздушним нападима на војну инфраструктуру САД и Израела.
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху саопштио је да је разговарао у понедјељак телефоном са предсједником САД Доналдом Трампом о могућем споразуму са Ираном, објавио је израелски портал Ynet.
- Разговарао сам са Трампом раније данас. Трамп вјерује да постоји прилика да се искористи значајан напредак израелских одбрамбених снага и америчке војске како би се осигурали војни циљеви у оквиру споразума који ће заштитити наше стратешке интересе - истакао је израелски премијер.
Поручио је такође да ће Израел бранити своје интересе у свакој ситуацији и да ће ИДФ у међувремену наставити да напада Иран и Либан.
- До сржи уништавамо ракетни и нуклеарни програм и настављамо да озбиљно штетимо Хезболаху. Прије само неколико дана елиминисали смо још два нуклеарна научника (укључена у ирански нуклеарни програм) и наша рука је и даље испружена. Чуваћемо наше виталне интересе у свакој ситуацији - упозорио је премијер Израела.
Шеф Бијеле куће Доналд Трамп наложио је одлагање напада на иранску енергетску мрежу, тврдећи да су Вашингтон и Техеран постигли договор о 15 главних тачака прекида рата, укључујући и обавезу Ирана да у будућности не посједује нуклеарно оружје.
Предсједник иранског парламента Мохамед Багер Калибаф негирао је те тврдње, оцјењујући их као "лажне вijести" чији је циљ манипулација финансијским и нафтним тржиштима.
На супротстављене изјаве реаговао је и Кремљ, наводећи да прати бројне опречне тврдње у вези са наводним преговорима између САД и Ирана и изражавајући наду у брзи прелазак са војне ескалације на дипломатско рјешење.
Упркос најавама о могућим разговорима, борбе се настављају. Израелска војска саопштила је да изводи нове ударе на Техеран, док је Корпус чувара исламске револуције покренуо нови талас узвратних напада на америчке и израелске војне циљеве у региону.
Додатну забринутост изазивају изјаве израелских званичника о могућем ширењу војних операција. Предсједник Израела Исак Херцог нагласио је потребу успостављања "стратешке дубине" у Либану, док је министар финансија Безалел Смотрич предложио помјерање границе до ријеке Литани.
Истовремено, упркос напетостима у региону, два танкера са течним нафтним гасом прошла су кроз Ормуски мореуз, који остаје кључна тачка глобалног енергетског саобраћаја, преноси РТВ.
