Logo
Large banner

Сукоб улази у нову фазу: Израел разматра помјерање границе до ријеке Литани

Аутор:

АТВ

24.03.2026

07:37

Коментари:

0
Фото: x

Сукоб на Блиском истоку улази у нову фазу уз опречне тврдње о могућим преговорима и наставак војних удара на терену. Док Вашингтон говори о напретку у разговорима, Техеран то негира, а тензије у региону не јењавају.

Израелска војска извела је ударе на Иран, најављујући могуће помјерање границе с Либаном до ријеке Литани. Корпус чувара исламске револуције (ИРГЦ) одговорио је новим ваздушним нападима на војну инфраструктуру САД и Израела.

Нетанјаху разговарао са Трампом о Ирану

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху саопштио је да је разговарао у понедјељак телефоном са предсједником САД Доналдом Трампом о могућем споразуму са Ираном, објавио је израелски портал Ynet.

- Разговарао сам са Трампом раније данас. Трамп вјерује да постоји прилика да се искористи значајан напредак израелских одбрамбених снага и америчке војске како би се осигурали војни циљеви у оквиру споразума који ће заштитити наше стратешке интересе - истакао је израелски премијер.

Поручио је такође да ће Израел бранити своје интересе у свакој ситуацији и да ће ИДФ у међувремену наставити да напада Иран и Либан.

- До сржи уништавамо ракетни и нуклеарни програм и настављамо да озбиљно штетимо Хезболаху. Прије само неколико дана елиминисали смо још два нуклеарна научника (укључена у ирански нуклеарни програм) и наша рука је и даље испружена. Чуваћемо наше виталне интересе у свакој ситуацији - упозорио је премијер Израела.

Шеф Бијеле куће Доналд Трамп наложио је одлагање напада на иранску енергетску мрежу, тврдећи да су Вашингтон и Техеран постигли договор о 15 главних тачака прекида рата, укључујући и обавезу Ирана да у будућности не посједује нуклеарно оружје.

Предсједник иранског парламента Мохамед Багер Калибаф негирао је те тврдње, оцјењујући их као "лажне вijести" чији је циљ манипулација финансијским и нафтним тржиштима.

На супротстављене изјаве реаговао је и Кремљ, наводећи да прати бројне опречне тврдње у вези са наводним преговорима између САД и Ирана и изражавајући наду у брзи прелазак са војне ескалације на дипломатско рјешење.

Упркос најавама о могућим разговорима, борбе се настављају. Израелска војска саопштила је да изводи нове ударе на Техеран, док је Корпус чувара исламске револуције покренуо нови талас узвратних напада на америчке и израелске војне циљеве у региону.

Додатну забринутост изазивају изјаве израелских званичника о могућем ширењу војних операција. Предсједник Израела Исак Херцог нагласио је потребу успостављања "стратешке дубине" у Либану, док је министар финансија Безалел Смотрич предложио помјерање границе до ријеке Литани.

Истовремено, упркос напетостима у региону, два танкера са течним нафтним гасом прошла су кроз Ормуски мореуз, који остаје кључна тачка глобалног енергетског саобраћаја, преноси РТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Liban

Израел

ријека Литани

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ништа од обуставе: Гађане три америчке базе

Свијет

Ништа од обуставе: Гађане три америчке базе

12 ч

0
Израел одобрио копнену операцију!

Свијет

Израел одобрио копнену операцију!

1 д

0
Погођен главни мост на југу Либана

Свијет

Погођен главни мост на југу Либана

1 д

0
Нетанјаху позвао свијет да се уједини против Ирана

Свијет

Нетанјаху позвао свијет да се уједини против Ирана

1 д

0

Више из рубрике

Гори исток: Руси покренули велику офанзиву, имају нову тактику

Свијет

Гори исток: Руси покренули велику офанзиву, имају нову тактику

1 ч

0
Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

Свијет

Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

9 ч

0
Срушио се авион у Колумбији

Свијет

Детаљи пада авиона: У летјелици било 125 људи, има мртвих и несталих

10 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Европске акције порасле након што је Трамп најавио деескалацију сукоба са Ираном

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

43

Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

08

28

Вапај из Европске комисије: Ситуација критична!

08

27

Страшна повреда у НБА лиги и узнемирујућ снимак: Кренуо да закуца и пао

08

21

"Највећи дио отпада у Дрини долази из Србије и Црне Горе"

08

20

Синер оборио Ђоковићев рекорд!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner