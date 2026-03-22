Нетанјаху позвао свијет да се уједини против Ирана

22.03.2026

15:01

Фото: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху позвао је свјетске лидере да се придруже војној кампањи САД и Израела против Ирана и указао на недавно лансирање иранске ракете на британско-америчку војну базу у Индијском океану.

"Испалили су интерконтиненталну балистичку ракету на `Дијего Гарсију`. Сада имају капацитет да досегну дубоко у Европу", изјавио је Нетанјаху током обиласка мјеста ракетног напада у Араду, на југу Израела.

Он је додао да Иран "нишани све" и блокира међународну поморску и енергетску руту у покушају да уцијени читав свијет.

"Вријеме је да видимо како се лидери осталих земаља придружују", рекао је Нетанјаху и додао да поједине земље почињу да се крећу ка тој идеји, али није прецизирао о којим државама је ријеч или у ком својству.

Израелски премијер је рекао да је потребно да се укључи још земаља, преноси портал "Тајмс оф Израел".

