Нетанјаху позвао свијет да се уједини против Ирана

Аутор:АТВ
22.03.2026
15:01
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху позвао је свјетске лидере да се придруже војној кампањи САД и Израела против Ирана и указао на недавно лансирање иранске ракете на британско-америчку војну базу у Индијском океану.
"Испалили су интерконтиненталну балистичку ракету на `Дијего Гарсију`. Сада имају капацитет да досегну дубоко у Европу", изјавио је Нетанјаху током обиласка мјеста ракетног напада у Араду, на југу Израела.
Он је додао да Иран "нишани све" и блокира међународну поморску и енергетску руту у покушају да уцијени читав свијет.
"Вријеме је да видимо како се лидери осталих земаља придружују", рекао је Нетанјаху и додао да поједине земље почињу да се крећу ка тој идеји, али није прецизирао о којим државама је ријеч или у ком својству.
Израелски премијер је рекао да је потребно да се укључи још земаља, преноси портал "Тајмс оф Израел".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
10
18
02
17
56
17
45
17
27
Тренутно на програму