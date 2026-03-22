Девет особа извучено из рушевина двије зграде

Извор:

СРНА

22.03.2026

14:13

Фото: Anadolu/Adem Kutucu

Девет особа је извучено из рушевина и колима хитне помоћи превезено у оближње болнице након експлозије у којој су срушене двије зграде у округу Фатих, у европском дијелу Истанбула, јављају труски медији.

Гувернер Истанбула Давут Гул рекао је да је према почетним процјенама, укупно девет људи заробљено испод рушевина, као и да тренутно нема потребе за евакуацијом околних зграда, преноси ТРТ Хабер.

Хаос у Истанбулу: Срушиле се двије зграде, у току велика акција спашавања

"У наредном периоду, Агенција за ванредне ситуације и катастрофе ће пратити ситуацију и ако буду постојале зграде које треба евакуисати, оне ће бити евакуисане. Ако има грађана који су остали напољу, биће им понуђено склониште, храна и слично", истакао је он.

Према његовим ријечима, приоритет је спасавање грађана из рушевина и њихово лијечење.

"Према почетним процјенама, наши повријеђени грађани тренутно нису у животној опасности", истакао је Гул.

У експлозији су оштећене и оближње зграде.

Гулова Канцеларија је саопштила да су се "двије сусједне зграде срушиле након експлозије, за коју се вјерује да је изазвана природним гасом".

Градска власт Истанбула је саопштила да се експлозија догодила око 12.00 часова у згради у насељу Ајвансарај.

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Израел елиминисао команданта Хезболахових елитних снага

55 мин

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Европа у тешкој ситуацији, али одбија дијалог са Русијом

1 ч

0
Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

Свијет

Швајцарска уводи нови намет: Пролазак више није бесплатан

1 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Иран запријетио тоталним уништењем Блиског истока

1 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Због птичијег грипа пријети несташица јаја

14

38

На ивици терена: Кенан Камењаш

14

13

Девет особа извучено из рушевина двије зграде

13

47

Израел елиминисао команданта Хезболахових елитних снага

13

41

Унија послодаваца Српске: Блокаде на границама морају одмах бити заустављене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner