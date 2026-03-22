Девет особа извучено из рушевина двије зграде

Извор:
СРНА
22.03.2026
14:13
Девет особа је извучено из рушевина и колима хитне помоћи превезено у оближње болнице након експлозије у којој су срушене двије зграде у округу Фатих, у европском дијелу Истанбула, јављају труски медији.
Гувернер Истанбула Давут Гул рекао је да је према почетним процјенама, укупно девет људи заробљено испод рушевина, као и да тренутно нема потребе за евакуацијом околних зграда, преноси ТРТ Хабер.
Хаос у Истанбулу: Срушиле се двије зграде, у току велика акција спашавања
"У наредном периоду, Агенција за ванредне ситуације и катастрофе ће пратити ситуацију и ако буду постојале зграде које треба евакуисати, оне ће бити евакуисане. Ако има грађана који су остали напољу, биће им понуђено склониште, храна и слично", истакао је он.
Према његовим ријечима, приоритет је спасавање грађана из рушевина и њихово лијечење.
"Према почетним процјенама, наши повријеђени грађани тренутно нису у животној опасности", истакао је Гул.
У експлозији су оштећене и оближње зграде.
Гулова Канцеларија је саопштила да су се "двије сусједне зграде срушиле након експлозије, за коју се вјерује да је изазвана природним гасом".
Градска власт Истанбула је саопштила да се експлозија догодила око 12.00 часова у згради у насељу Ајвансарај.
