Хаос у Истанбулу: Срушиле се двије зграде, у току велика акција спашавања

22.03.2026
12:20
Двије зграде срушиле су се данас у улици Ебе у насељу Ајвансарај, у истанбулском округу Фатих. На мјесто несреће одмах су изашле бројне спасилачке екипе, а у претраживању рушевина помажу и грађани.
За сада нема информација о евентуалним жртвама нити о томе колико је људи било у зградама у тренутку несреће. Првобитно је извучен мушкарац у 50-им годинама са повредама, док се претпоставља да се испод рушевина још најмање једна особа налази заробљена.
"У недјељу, 22. марта 2026. године, око 12:00 сати, догодила се експлозија у згради у улици Ебе у округу Фатих. Прве процјене указују да је експлозију узроковао природни плин. Након експлозије, срушиле су се двије сусједне зграде. Бројне екипе АФАД-а, ватрогасаца и медицинских служби одмах су стигле на лице мјеста, а започете су акције потраге и спашавања. Од пет особа које се вјерује да су биле заробљене, три су спашене и превезене у болнице. Операције трагања и спашавања за преостале двије особе и даље трају", навео је гувернер Истанбула.
На мјесто несреће послани су полиција, ватрогасци, здравствени тимови и екипе АФАД-а.
Према извјештајима CNN Турк-а, у овом дијелу насеља већином су биле двоспратне зграде. Екипе су осигурале подручје у радијусу од 400 до 500 метара, а доведени су и пси трагачи који помажу у потрази.
Харијет напомиње да се у насељу налази велики број старих и напуштених зграда, што додатно отежава спасилачке радове.
