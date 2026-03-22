Изабран најтужнији филм свих времена

22.03.2026

12:11

Љубитељи филма изабрали су најтужнији филм свих времена, а побједник је, са великом предношћу испред конкуренције, блокбастер "Титаник".

У анкети спроведеној међу двије хиљаде гледалаца, филм Џејмса Камерона из 1997. године надмашио је класике попут "The Notebook" и "Ghost".

Истраживање, које је наручио телевизијски канал Great Romance, показало је да је чак 41 одсто испитаника заплакало уз трагичну љубавну причу богате аристократкиње Роуз Девит Букатер и сиромашног умјетника Џека Досона на првом и посљедњем путовању Титаника.

Филм у којем глуме Кејт Винслет и Леонардо Дикаприо највише је погодио жене - готово половина анкетираних (47 одсто) признала је да су им засузиле очи, док је исто признала и трећина мушкараца (34 одсто).

На другом мјесту нашла се романтична драма "The Notebook" са Рајаном Гослингом и Рејчел Мекадамс, коју је петина гледалаца (20 одсто) прогласила филмом који их највише тјера на плач. Причу о деценијама дугој љубави Ное и Али тужнијом су сматрале жене (26 одсто) него мушкарци (15 одсто).

Више од десет одсто испитаника изјавило је да их је највише расплакао хит "Ghost" из 1990. године са Патриком Свејзијем и Деми Мур. Холивудски класици попут "Gone with the Wind" и "Casablanca" добили су 10, односно 9 одсто гласова, колико је прикупила и модерна романтична комедија "Love Actually".

На остатку листе нашли су се "Pretty Woman" (8 одсто), "Notting Hill" (6 одсто), "Dirty Dancing" (6 одсто) и "P.S. I love you" (6 одсто).

Истраживање је такође потврдило да жене двоструко чешће плачу током филмова него мушкарци, преноси "б92".

