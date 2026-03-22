Невјероватно откриће: ДНК овог народа садржи ген који штити од опасне болести

22.03.2026
11:44
ДНК становника Сардиније садржи ген који пружа заштиту од маларије, показују резултати студије коју су заједнички спровели Институт за генетику и биомедицинска истраживања Националног истраживачког савјета (ЦНР) у Каљарију и Универзитет у Сасарију.
Истраживање је показало да многи становници Сардиније у својој ДНК носе варијанту гена способну да спријечи развој паразита одговорног за маларију, што отвара могућност развоја нових медицинских третмана заснованих на људској генетици и еволуцији, преноси агенција АНСА. Наводи се да је овај ген код људи рођених на овом острву вјероватно еволуирао као облик заштите након што је Хомо сапиенс напустио Африку.
Истраживачи ЦНР-а и Универзитета у Сасарију, у студији коју је координирао Франческо Кука, анализирали су ДНК око 7.000 волонтера који су учествовали у великом популационом истраживању.
Утврђено је да овај ген регулише развој црвених крвних зрнаца – ћелија у којима борави паразит маларије – и доводи до стварања већег броја еритроцита са специфичним карактеристикама.
Када су ћелије особа са овом варијантом гена у лабораторијским условима инфициране, паразит није успио да се размножава и на крају је угинуо.
Ова генетска варијанта, која је уобичајена на Сардинији, није присутна у бројним регионима свијета гдје је маларија и даље широко распрострањена, што указује на то да се вјероватно развила након што је Хомо сапиенс напустио Африку.
