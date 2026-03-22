Потрага за пуцачем у Земуну: Испалио четири хица и нестао

АТВ

22.03.2026

11:42

Фото: МУП Србије

Полиција од петка интензивно трага за нападачем који је у Улици Џона Кенедија у Земуну ранио Војина Л. (38), члана опасне криминалне групе који се тренутно налази на издржавању затворске казне.

Док истражни органи и даље трагају за пуцачем који је имао јасан план бјекства, очевици откривају драматичне детаље покушаја убиства и тренутке када је рањени Војин, на свом слободном викенду, молио пролазнике за помоћ.

Напад се догодио испред једног ресторана док је Војин Л. стајао поред свог аутомобила марке "ауди". Након што је у њега испаљено најмање четири хица, рањени мушкарац је, остављајући за собом трагове крви, кренуо ка оближњој аутоперионици.

"Крв је свуда капљала, у први мах сам помислио да је рањен на више места," прича један од свједока.

Војин је, према ријечима очевидаца, унезвјерено викао: "Помозите ми, дајте ми крпе, искрварићу!". Радник аутоперионице је показао велику присебност, ставио га на столицу испред објекта и превио му рану на нози до доласка Хитне помоћи. Војин је тада потврдио да је погођен само у ногу.

Професионално бјекство кроз пролазе

Свједоци пуцњаве истичу да сумњају да је нападач био изузетно добро организован.

Чим је жртва почела да бјежи, нападач је вјешто нестао кроз пролазе између улаза и зграда.

Иако се све одиграло пред бројним свједоцима, нико није успио јасно да га види, што указује на то да је путања бјекства била унапријед испланирана.

Полиција "чешља" видео надзор

Полицијске патроле су те вечери, али и сутрадан ујутру, обишле све околне локале и стамбене зграде. Изузети су снимци са свих доступних камера видео-надзора како би се ушло у траг пуцачу који је насред улице, пред пролазницима, извршио напад.

"Зид ћутања" и одбијање сарадње

Упркос томе што му је живот био угрожен, Војин Л. је по доласку полиције одбио сваку сарадњу. Није желио да пружи ниједну информацију нити да помогне у истрази, држећи се "кодекса ћутања" карактеристичног за криминалне кругове.

Подсјећамо, он је након указане помоћи у КБЦ "Бежанијска коса" пуштен на кућно лијечење, а о свему је обавијештено надлежно тужилаштво. Војин Л. се у полицијским евиденцијама води као припадник групе чији су чланови похапшени у великој акцији у Земуну у априлу 2022. године, преноси "Телеграф".

