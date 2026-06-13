Шта се дешава са тијелом 36 сати без хране?

Аутор:АТВ
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Брзи пост је постао популарна дијета последњих година, али неке методе укључују знатно дуже периоде поста од уобичајеног повременог поста.
Љекари упозоравају да дужи постови могу утицати на тијело на различите начине и нису погодни за свакога.
Др Доналд Грант, лекар, објаснио је шта се дешава током 36-часовног поста. „Након 36 сати, тијело је вјероватно исцрпело већину расположиве глукозе, што значи да ће почети да се ослања на ускладиштене масти за енергију“, рекао је др Грант за Unilad. Додао је да током овог периода ниво шећера у крви може пасти, што може изазвати главобоље, слабост, умор, раздражљивост и тешкоће са концентрацијом.
Према ријечима др Гранта, многи симптоми повезани са постом су заправо резултат дехидрације. „Кључно је пити пуно течности како би се осигурало да све иде глатко“, истиче он. Такође упозорава да продужени пост није прави избор за свакога.
„Продужени пост ставља тело под стрес, тако да свако ко има хронично здравствено стање, људи који редовно узимају лијекове или труднице или дојиље увек треба да потражи лекарски савјет прије него што покуша такав пост“, каже он.
Он посебно наглашава опрез код људи са дијабетесом или историјом поремећаја у исхрани. Напомиње да пост треба одмах прекинути ако се појаве озбиљнији симптоми. „Људи који посте треба одмах да престану ако доживе конфузију, знаке тешке дехидрације или ако постану изузетно слаби“, саветује др Грант.
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Како завршавате пост је подједнако важно. Иако многи људи могу имати жељу да поједу велики оброк након дугог периода без хране, др Грант препоручује другачији приступ. Да бисте избјегли мучнину, повраћање и лоше варење, он савјетује да прекинете пост „уравнотеженим оброком, уз континуирани приоритет на хидратацији“.
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