Трамп: САД ће уништити иранске електране ако Иран не отвори Ормуз у року од 48 сати

22.03.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је Ирану да ће Сједињене Америчке Државе сравнити са земљом иранске електране уколико Техеран у потпуности не отвори Ормуски мореуз у року од 48 сати.
"Уколико Иран не отвори у потпуности, без пријетње, Ормуски мореуз, у року од 48 сати почев од овог тренутка, САД ће гађати и сравнити са земљом њихове бројне електране, почев од највеће! Хвала на пажњи", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи.
Како су пренијели ирански медији, Техеран је убрзо у одговору на Трампову претњу саопштио да ће циљати енергетска постројења повезана са САД широм региона Персијског залива уколико Иран буде нападнут.
"Након претходних упозорења, ако непријатељ угрози иранску инфраструктуру за гориво и енергију, циљаће се сва енергетска, информационо-технолошка и десалинизациона инфраструктура која припада Сједињеним Државама и режиму у региону - изјавио је Ибрахим Золфагари, портпарол Централног штаба Светог пророка, агенцији Тасним.
