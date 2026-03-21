Фицо: ЕУ ризикује да заврши са празним бензинским станицама

СРНА

21.03.2026

19:44

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

ЕУ ризикује да заврши са празним бензинским станицама због одбацивања руске нафте из идеолошких разлога, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

"Чисто идеолошки разлози и мржња спречавају чланице ЕУ да изврше притисак на Украјину и кажу да нам је заиста потребна ова нафта /из Русије/. Сви говоре да постоји нафтовод `Адрија`. Добро, имамо `Адрију`, али ко ће доћи тамо и с којом нафтом када нема нафте?", рекао је Фицо словачкој телевизији.

Он је упитао да ли ће сви бити срећни што ће због, како је навео, мржње према Русији, бензинске станице бити празне.

"Обнављање рада нафтовода `Дружба` било би корисно за Европу јер би знатно стабилизовало цијене и побољшало енергетску безбједност регије", додао је словачки премијер.

Украјина је зауставила проток руске нафте у Мађарску и Словачку преко цјевовода "Дружба" 27. јануара, а Мађарска је узвратила блокирањем 20. пакета санкција ЕУ Русији и кредита Кијеву од 90 милијарди евра.

Роберт Фицо

Нафта

gorivo

Европа

Прочитајте више

Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Њемачка без руских енергената на ивици катастрофе

5 ч

0
Вашингтон одобрио продају иранске нафте

Економија

13 ч

0
Нафта

Економија

Које земље би прве могле да остану без нафте? Ово су могуће посљедице

1 д

0
Нафта

Економија

Цијена нафте би могла да пређе 180 долара за барел

1 д

5

Више из рубрике

Трамп реаговао на смрт Роберта Милера: Драго ми је да је мртав

Свијет

2 ч

0
Преминуо Роберт Милер

Свијет

3 ч

0
Америка увела санкције словеначкој фирми

Свијет

4 ч

0
Оборен још један Ф-16, Иран не попушта

Свијет

4 ч

0
Додик: Још једна успјешна посјета Мађарској, подршка Виктору Орбану

Фудбалери Борца играју против ТСЦ-а током премијерлигашке паузе

У 25. години преминуо Михајло Веснић

Необичан експеримент са 100 гладних комараца открио тајне њиховог лета

Боље од министарске плате: Познато колико је Мирјана Пајковић већ зарадила на платформи Онлифанс

