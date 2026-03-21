Фицо: ЕУ ризикује да заврши са празним бензинским станицама

Извор:
СРНА
21.03.2026
19:44
ЕУ ризикује да заврши са празним бензинским станицама због одбацивања руске нафте из идеолошких разлога, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Чисто идеолошки разлози и мржња спречавају чланице ЕУ да изврше притисак на Украјину и кажу да нам је заиста потребна ова нафта /из Русије/. Сви говоре да постоји нафтовод `Адрија`. Добро, имамо `Адрију`, али ко ће доћи тамо и с којом нафтом када нема нафте?", рекао је Фицо словачкој телевизији.
Он је упитао да ли ће сви бити срећни што ће због, како је навео, мржње према Русији, бензинске станице бити празне.
"Обнављање рада нафтовода `Дружба` било би корисно за Европу јер би знатно стабилизовало цијене и побољшало енергетску безбједност регије", додао је словачки премијер.
Украјина је зауставила проток руске нафте у Мађарску и Словачку преко цјевовода "Дружба" 27. јануара, а Мађарска је узвратила блокирањем 20. пакета санкција ЕУ Русији и кредита Кијеву од 90 милијарди евра.
