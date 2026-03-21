Вашингтон одобрио продају иранске нафте

АТВ

21.03.2026

09:09

Вашингтон одобрио продају иранске нафте

Администрација САД одобрила је продају иранске нафте на мору на 30 дана у најновијем покушају да ублажи цијене овог енергента, саопштио је министар финансија Скот Бесент.

Привремено укидање санкција ће донијети око 140 милиона барела нафте на глобална тржишта и помоћи ће у смањењу притиска на снабдијевање енергијом, објавио је Бесент на Иксу.

Лиценца, објављена на веб-страници Министарства финансија, прецизира да се иранска нафта може увозити у САД да би се завршила њена продаја или испорука.

САД нису увозиле иранску нафту у значајнијој количини од када је Вашингтон увео санкције Ирану након револуције 1979. године.

Куба, Сјеверна Кореја и Крим су међу регијама које нису обухваћене лиценцом. Санкције против њих остају на снази до 19. априла, преноси Срна.

