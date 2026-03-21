Вашингтон одобрио продају иранске нафте

АТВ
21.03.2026
Администрација САД одобрила је продају иранске нафте на мору на 30 дана у најновијем покушају да ублажи цијене овог енергента, саопштио је министар финансија Скот Бесент.
Привремено укидање санкција ће донијети око 140 милиона барела нафте на глобална тржишта и помоћи ће у смањењу притиска на снабдијевање енергијом, објавио је Бесент на Иксу.
Лиценца, објављена на веб-страници Министарства финансија, прецизира да се иранска нафта може увозити у САД да би се завршила њена продаја или испорука.
САД нису увозиле иранску нафту у значајнијој количини од када је Вашингтон увео санкције Ирану након револуције 1979. године.
Куба, Сјеверна Кореја и Крим су међу регијама које нису обухваћене лиценцом. Санкције против њих остају на снази до 19. априла, преноси Срна.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
14 ч15
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
13
08
12
57
12
52
12
42
12
40
