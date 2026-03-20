Рате кредита вртоглаво расту: Ево за колико ће вам бити празнији џепови

20.03.2026
Финансијски консултант и банкар Владимир Васић каже за РТС да ће врло вјероватно порасти рате кредита који су везани за еурибор.
Што се тиче динарских кредита, каже да ће то зависити од тога шта ће Народна банка Србије урадити са референтном каматном стопом.
Отварање ратишта на Блиском истоку резултирало је порастом цијена нафте и гаса, али и еурибора. За само двије недјеље, еурибор је скочио за 10 одсто. Прије три дана, забиљежио је најоштрији дневни раст за посљедњих неколико година. Нарочит скок примијетан је на шестомјесечном еурибору, који је круцијалан за обрачун камата на стамбене кредите у региону.
Градови и општине
Нова Болница у Требињу се већ исплатила: Спасен живот пацијенту
Чекала се одлука Европске централне банке, која је јуче објавила да њене кључне каматне стопе остају на истом нивоу. Тако је референтна каматна стопа на депозите остала на два одсто, камата на главне операције рефинансирања 2,15 одсто и камата на граничну кредитну линију 2,4 одсто. Упркос томе, централна финансијска институција Европске уније упозорила је на могући раст инфлације и успоравање привредног раста због сукоба на Блиском истоку.
Република Српска
Добре вијести за возаче: Нема поскупљена регистрације возила у Српској
Када се ради о нафти, објашњава да се скок цијене од нпр. 10 одсто не прелива аутоматски инфлаторно за десет одсто, него за неких 0,2 до 0,4, али истиче да то јесте један притисак.
"Сад морате да урачунате да тај талас долази, само је питање колики ће бити, и како ви да амортизујете тај удар", додаје Васић. И НБС ће, према његовој оцјени, врло вјероватно задржати своју референтну каматну стопу.
Што се тиче рата кредита, каже да ће врло вјероватно порасти они који су везани за еурибор.
"То су кредити који су индексирани у еврима, који су варијабилног карактера и варијабилне камате. Ми имамо у уговорима тромјесечно и шестомјесечно, или шестомјесечно усклађивање. Ја мислим да је негдје пола-пола, половина нас има тромјесечно, половина има шестомјесечно", наводи Васић.
Динарски кредити ће, каже, зависити од тога шта ће Народна банка Србије урадити са референтном каматном стопом.
"Подизање референтне каматне стопе значи преливање на оне грађане који имају динарске кредите, али са варијабилном каматном стопом. Значи, постоји и та варијанта. Међутим, већина наших грађана овдје на овим нашим просторима узима те кредите, 500-600.000 динара до милион динара, и воле да узму кредит са фиксном мјесечном ратом, тако да то помјерање вјероватно неће на њих утицати", закључио је Васић, пише Телеграф.
