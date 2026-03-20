Словачка зауставила "бензински туризам": Крај повластица које су многи користили

20.03.2026

10:34

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Словачка влада данас је одобрила уредбу којом се бензинским пумпама дозвољава да странцима наплаћују дизел гориво по вишим цијенама како би се сузбио туризам због горива.

Ова мјера је уведена због глобалног раста цијена енергената изазваног ратом у Ирану, преноси Ројтерс.

Словачка рафинерија Словнафт је раније ове недјеље саопштила да су у неким сјеверним окрузима који се граниче са Пољском ниже цијене дизела у Словачкој довеле до наглог пораста куповине.

Словачки премијер Роберт Фицо, који је предложио увођење ове уредбе, рекао је да возачи пуне своје резервоаре и утичу на то да неке бензинске пумпе остају без горива.

Мађарска је већ ограничила цијене горива овог мјесеца, док је главна пољска рафинерија Орлен смањила своје марже како би ублажила повећање трошкова за потрошаче, преноси Танјуг.

