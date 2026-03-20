Битно: О плаћању алментације

Извор:
АТВ
20.03.2026
10:17
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о плаћању алиментације и улози Алиментационог фонда.
Дјеца не би смјела да испаштају због развода родитеља. Пракса, често каже другачије. Неријетко одрастајубез сигурности, без алиментације – и без једног родитеља. Судске пресуде постоје, али се не поштују. Постоје и обавезе, али се избјегавају. Алиментациони фонд треба да замијени неодговорног родитеља и гарантује новац за дијете. Поставња се и питање да ли новац може да ријеши проблем? Јер након развода не стоји само неуплаћена алиментација. Стоје сукоби, уцјене, невиђања, борбе око сваког дана, сваког сата, сваке одлуке.
Да ли ће нови закон то промијенити – или ће држава само платити умјесто њих? И најважније – може ли било који закон натјерати некога да буде родитељ?
За Битно говоре: Владимир Макарић, помоћник министра здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ирена Јолџић, директор ЈУ 'Центар за социјални рад' Бањалука, Алекса Проле, адвокат и Снежана Стојановић, предсједник Удружења 'Искра' (удружење једнородитељских породица Источно Сарајево).
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
