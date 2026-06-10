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Колике казне вам пријете ако личне документе не обновите на вријеме?

Аутор:

АТВ
10.06.2026 11:58

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Колике казне вам пријете ако личне документе не обновите на вријеме?
Фото: Unsplash

Истек личних докумената попут личне карте, пасоша или возачке дозволе често се доживљава као ситан пропуст, али у пракси може да изазове низ проблема у свакодневном животу - од банке и администрације, па све до могућих новчаних казни.

Када документ истекне, он више нема правну важност, без обзира на то што га и даље физички посједујете. Од тог тренутка, институције га не могу прихватити као валидан доказ идентитета или права.

Обавеза грађана и рок за замјену

Према прописима, грађани су дужни да поседују важећу личну карту и да благовремено покрену поступак замјене. У случају истека, обавеза је да се захтјев за нови документ поднесе у законом предвиђеном року.

У супротном, лице се сматра да не посједује важећу личну карту, што може довести до прекршајног поступка.

Казне за непосједовање важећег документа

Законом о личној карти предвиђене су казне за ситуације у којима грађанин нема важећи документ или га не користи у складу са прописима.У тим случајевима казне могу износити:

  • новчана казна до 50.000 динара, или
  • казна затвора до 30 дана

Ове казне се односе на случајеве када лице нема важећу личну карту иако је по закону дужно да је посједује, као и када не поступи по обавези замјене документа.

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Поред тога, за поједине административне пропусте, попут непријављивања губитка или непоступања у прописаном року, могу се изрећи додатне новчане казне од око 5.000 динара.

Гдје настају проблеми у свакодневном животу

Иако се казне не примјењују аутоматски у сваком случају, практичне посљедице истека докумената су много чешће.

Без важеће личне карте често није могуће:

  • обављати банкарске трансакције
  • потписивати уговоре код нотара
  • завршавати административне послове у институцијама

Код пасоша, посљедице су још јасније - без важећег документа путовање у иностранство није могуће, без обзира на резервације или купљене карте.

Код возачке дозволе, управљање возилом са истеклим документом може довести до новчане казне од око 5.000 до 10.000 динара, уз могућност додатних санкција у зависности од околности.

Како се проблем решава

Једино решење је правовремена замјена документа. Поступак укључује:

  • подношење захтјева у надлежној полицијској управи
  • биометријско сликање и обраду података
  • плаћање административних такси

У међувремену, грађанима се обично издаје потврда о поднетом захтјеву, која у одређеним ситуацијама може привремено да замјени документ.

Дакле, истек документа није само административна формалност. Иако се казне крећу до 50.000 динара, већи проблем у пракси настаје у свакодневном животу - када без важећих докумената не можете да обавите основне банкарске, правне или путне обавезе.

Зато стручњаци упозоравају да је најбезбједније пратити рок важења докумената и покренути обнову на вријеме, како би се избјегле непријатне ситуације и потенцијалне казне, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лична карта

пасош

Возачка дозвола

казне

Србија

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