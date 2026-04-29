Њемачки посланик "закукао": Трампова администрација другачије промишља о БиХ од Брисела и Берлина

Члан њемачког Бундестага Петер Бајер (ЦДУ) коментарисао је однос америчке администрације према Европској унији, те се посебно дотакао и односа Бијеле куће према Западном Балкану.
Бајеров коментар долази након посјете Бањалуци и Сарајеву, те састанака које је одржао са америчким званичницима у Амбасади САД-а.
„Примјећујемо да се Трампова администрација развија другачије и да поставља друге приоритете у вези са овим дијелом Европе. Другачије не само од Берлина већ и од Брисела, па и Европске уније“, рекао је Бајер, а преноси Кликс.
Истиче како покушава поново повезати САД и ЕУ када је ријеч о промишљању о Западном Балкану.
„Стално покушавам да повежем ствари, као што је то било и у претходним годинама и деценијама, да радимо заједно у вези Западног Балкана“, поручио је.
Иначе, Бајер се данас састао и са својим сународником Кристијаном Шмитом, који си се представља као високи представник у БиХ.
