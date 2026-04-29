ПД ПС БиХ: Није именован члан ЦИК-а из реда осталих

29.04.2026 21:08

ПД ПС БиХ: Није именован члан ЦИК-а из реда осталих
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ данас није именовао члана Централне изборне комисије БиХ /ЦИК/ из реда осталих.

Кандидати за члана ЦИК-а били су Нада Ђекић, Јасмина Рамић-Одобашић, Ума Исић и Мубера Вуловић.

Усвојен је Приједлог закона о допунама Закона о комуникацијама којима се предвиђа обавезно регистровање корисника припејд картица.

Представнички дом је данас, у другом кругу гласања, усвојио Приједлог закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност /ПДВ/ којим се држављанима БиХ који су лица са инвалидитетом омогућава да право на поврат ПДВ-а на набавку ортопедских, тифлотехничких и сурдоаудиолошких помагала.

У другом кругу, усвојен је и Приједлог закона о измјени Закона о царинској политици БиХ у вези са отклањањем дискриминаторних израза кориштених у тексту Закона о царинској политици БиХ, а односе се на лица са инвалидитетом.

Након што у првом кругу није било потребне ентитетске већине, у другом кругу је усвојен је Приједлог закона о допуни Закона о раду у институцијама БиХ, према којим је послодавац обавезан да за све запослене који то желе организује систематски преглед у овлаштеној здравственој установи у БиХ једном у четири године.

Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ обезбјеђује се унапређење законских рјешења која подразумијевају једнакост и правну сигурност свих запослених, а Дом народа ће се накнадно усагласити, као и за Приједлог закона о заштити ознака географског поријекла.

Усвојен је и Приједлог закона о измјени Закона о забрани дискриминације.

Посланици Мира Пекић, Предраг Кожул и Нихад Омеровић именовани су за чланове Заједничке комисије оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.

На накнадно усаглашавање упућен је и Приједлог закона о Суду БиХ и Апелационом суду БиХ.

Овим је данашње засједање завршено.

ПД ПС БиХ

ЦИК БиХ

Више из рубрике

Сумњив поступак набавке технологија "кочи" изборе: Хоће ли бити одгођени?

БиХ

Сумњив поступак набавке технологија "кочи" изборе: Хоће ли бити одгођени?

2 ч

0
Стижу ли се увести нове изборне технологије до 4. октобра?

БиХ

Стижу ли се увести нове изборне технологије до 4. октобра?

3 ч

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

БиХ

Вулић: Не желим у ЕУ која уништава Републику Српску и демократски избор предсједника

4 ч

2
Предсједништво БиХ

БиХ

Бећировић и Комшић одбили препоруку Цвијановићеве о проглашењу "Муслиманског братства" и ИРГ терористичком организацијом

5 ч

1

  • Најновије

22

15

Нема масовног одласка из САЈ-а: МУП Србије демантује наводе

22

13

Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

22

00

Рукометашице Борца избориле пласман на финални турнир Купа БиХ

21

58

Аргентински голман добио озбиљну суспензију

21

51

Крвава породична драма у Врчину: Дјед (79) кухињским ножем избо унука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

