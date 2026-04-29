ПД ПС БиХ: Није именован члан ЦИК-а из реда осталих

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ данас није именовао члана Централне изборне комисије БиХ /ЦИК/ из реда осталих.
Кандидати за члана ЦИК-а били су Нада Ђекић, Јасмина Рамић-Одобашић, Ума Исић и Мубера Вуловић.
Усвојен је Приједлог закона о допунама Закона о комуникацијама којима се предвиђа обавезно регистровање корисника припејд картица.
Представнички дом је данас, у другом кругу гласања, усвојио Приједлог закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност /ПДВ/ којим се држављанима БиХ који су лица са инвалидитетом омогућава да право на поврат ПДВ-а на набавку ортопедских, тифлотехничких и сурдоаудиолошких помагала.
У другом кругу, усвојен је и Приједлог закона о измјени Закона о царинској политици БиХ у вези са отклањањем дискриминаторних израза кориштених у тексту Закона о царинској политици БиХ, а односе се на лица са инвалидитетом.
Након што у првом кругу није било потребне ентитетске већине, у другом кругу је усвојен је Приједлог закона о допуни Закона о раду у институцијама БиХ, према којим је послодавац обавезан да за све запослене који то желе организује систематски преглед у овлаштеној здравственој установи у БиХ једном у четири године.
Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ обезбјеђује се унапређење законских рјешења која подразумијевају једнакост и правну сигурност свих запослених, а Дом народа ће се накнадно усагласити, као и за Приједлог закона о заштити ознака географског поријекла.
Усвојен је и Приједлог закона о измјени Закона о забрани дискриминације.
Посланици Мира Пекић, Предраг Кожул и Нихад Омеровић именовани су за чланове Заједничке комисије оба дома за постизање идентичног текста Закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.
На накнадно усаглашавање упућен је и Приједлог закона о Суду БиХ и Апелационом суду БиХ.
Овим је данашње засједање завршено.
