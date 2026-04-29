Бећировић и Комшић одбили препоруку Цвијановићеве о проглашењу "Муслиманског братства" и ИРГ терористичком организацијом

Аутор:АТВ
Коментари:1
Чланови Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Жељко Комшић данас су били против препоруке српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић да се "Муслиманско братство" и Иранска револуционарна гарда прогласе терористичким организацијама, сазнаје Срна.
Овог пута, према сазнањима Срне, Бећировић је прихватио да то буде уврштено на дневни ред данашње сједнице, а Комшић је био против, али су приликом гласања обојица била против, док је Цвијановићева гласала за, тако да ова тачка дневног реда није усвојена, а не, како јављају федерални медији, да је скинута.
Почетком априла Цвијановићева је предложила да ова тачка буде уврштена у дневни ред, што су друга два члана одбила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
51
17
45
17
36
17
30
17
25
Тренутно на програму