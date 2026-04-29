Бећировић и Комшић одбили препоруку Цвијановићеве о проглашењу "Муслиманског братства" и ИРГ терористичком организацијом

АТВ
29.04.2026 16:57

Предсједништво БиХ
Фото: Ustupljena fotografija

Чланови Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Жељко Комшић данас су били против препоруке српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић да се "Муслиманско братство" и Иранска револуционарна гарда прогласе терористичким организацијама, сазнаје Срна.

Овог пута, према сазнањима Срне, Бећировић је прихватио да то буде уврштено на дневни ред данашње сједнице, а Комшић је био против, али су приликом гласања обојица била против, док је Цвијановићева гласала за, тако да ова тачка дневног реда није усвојена, а не, како јављају федерални медији, да је скинута.

Почетком априла Цвијановићева је предложила да ова тачка буде уврштена у дневни ред, што су друга два члана одбила.

Жељка Цвијановић

Предсједништво БиХ

Жељко Комшић

Денис Бећировић

Муслиманско братство

Револуционарна гарда

