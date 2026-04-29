Logo
Large banner

ПД ПС БиХ: Нема хитне процедуре за расправу о санкционисању величања усташтва

Извор:

СРНА

29.04.2026 16:08

Коментари:

0
Фото: АТВ

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ није прихватио да се о допуни Кривичног закона БиХ, којом је предвиђена забрана санкционисања величања усташтва, употреба симбола НДХ и слогана "За дом спремни", расправља по хитној процедури.

Овај законски приједлог посланика Бранислава Бореновића упућен је у скраћену процедуру, по којој ће бити расправљано на некој од наредних сједница овог дома.

Током расправе о хитности поступка, посланик ХДЗ-а Предраг Кожул оцијенио је да је ријеч о селективним, парцијалним и једносмјерним измјенама закона, наводећи да се овај приједлог требао цјеловито бавити обиљежјима.

Бореновић је на то рекао да је релативизација злочина које је починила НДХ гора чак и од тих злочина, те да је ријеч само о санкционисању величања НДХ-а и њених симбола.

Он је указао да је у посљедње вријеме интензивирано величање НДХ-а, што се, како каже, треба зауставити.

Посланик СДП-а БиХ Јасмин Имамовић рекао је да ова странка подржава приједлог да се забрани величање НДХ, али да би се приједлог закона требао разматрати у скраћеној процедури како би обухватио све квислинге и колаборационисте из Другог свјетског рада.

Замјеник предсједавајућег Представничког дома Маринко Чавара сматра да је ово неозбиљан приједлог и да се не треба расправљати о стварима које су се дешавале прије 80 или 90 година.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

17

51

Потврђена казна за атентатора на Фица: Цинтула добио 21 годину затвора

17

45

Хиљаде купаца на удару опасне преваре на тржишту половних аутомобила, жртве остају без свега

17

36

Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

17

30

Влада ФБиХ ограничила цијену хљеба

17

25

"Кува" у СДС-у, Петровић тврди: Јуче су хтјели да ме искључе из странке!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner