ПД ПС БиХ: Нема хитне процедуре за расправу о санкционисању величања усташтва

Извор:
СРНА
Коментари:0
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ није прихватио да се о допуни Кривичног закона БиХ, којом је предвиђена забрана санкционисања величања усташтва, употреба симбола НДХ и слогана "За дом спремни", расправља по хитној процедури.
Овај законски приједлог посланика Бранислава Бореновића упућен је у скраћену процедуру, по којој ће бити расправљано на некој од наредних сједница овог дома.
Током расправе о хитности поступка, посланик ХДЗ-а Предраг Кожул оцијенио је да је ријеч о селективним, парцијалним и једносмјерним измјенама закона, наводећи да се овај приједлог требао цјеловито бавити обиљежјима.
Бореновић је на то рекао да је релативизација злочина које је починила НДХ гора чак и од тих злочина, те да је ријеч само о санкционисању величања НДХ-а и њених симбола.
Он је указао да је у посљедње вријеме интензивирано величање НДХ-а, што се, како каже, треба зауставити.
Посланик СДП-а БиХ Јасмин Имамовић рекао је да ова странка подржава приједлог да се забрани величање НДХ, али да би се приједлог закона требао разматрати у скраћеној процедури како би обухватио све квислинге и колаборационисте из Другог свјетског рада.
Замјеник предсједавајућег Представничког дома Маринко Чавара сматра да је ово неозбиљан приједлог и да се не треба расправљати о стварима које су се дешавале прије 80 или 90 година.
Најновије
17
51
17
45
17
36
17
30
17
25
Тренутно на програму