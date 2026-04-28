Logo
Large banner

Пленковић и Кришто потписали споразум о Јужној интерконекцији

Аутор:

АТВ
28.04.2026 14:19

Коментари:

1
Потписивање споразума о Јужној интерконекцији
Фото: X / Borjana Krišto

Андреј Пленковић, предсједник Владе Хрватске и Борјана Кришто, предсједавајућа Савјета министара БиХ, потписали су у Дубровнику споразум који ће омогућити изградњу гасовода Јужна интерконекција.

Како преноси Н1, споразум је потписан у присуству америчког министра енергетике Криса Рајта, а споразум су претходно одобрили државни министри и Предсједништво БиХ.

Борјана Кришто, предсједавајућа Савјета министара БиХ, након потписивања је на мрежи Икс написала да је у Дубровнику направљен велики корак напријед, који ће убрзати енергетску диверзификацију БиХ.

Пленковић је поручио да би БиХ повезивањем с ЛНГ терминалом на Крку осигурала диверсификацију снабдијевања гасом.

"Тиме јачамо енергетску сигурност и независност Хрватске и БиХ, што је посебно важно у изазовним глобалним околностима", поручио је Пленковић

Подсјећамо, јутрос је прво Савјет министара БиХ усвојио документ о међудржавном споразуму између БиХ и Хрватске, а потом је то учинило и Предсједништво БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Борјана Кришто

Андреј Пленковић

Јужна интерконекција

Гасовод

Босна и Херцеговина

Хрватска

Коментари (1)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner