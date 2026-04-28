Пленковић и Кришто потписали споразум о Јужној интерконекцији

Аутор:АТВ
Андреј Пленковић, предсједник Владе Хрватске и Борјана Кришто, предсједавајућа Савјета министара БиХ, потписали су у Дубровнику споразум који ће омогућити изградњу гасовода Јужна интерконекција.
Како преноси Н1, споразум је потписан у присуству америчког министра енергетике Криса Рајта, а споразум су претходно одобрили државни министри и Предсједништво БиХ.
Борјана Кришто, предсједавајућа Савјета министара БиХ, након потписивања је на мрежи Икс написала да је у Дубровнику направљен велики корак напријед, који ће убрзати енергетску диверзификацију БиХ.
Пленковић је поручио да би БиХ повезивањем с ЛНГ терминалом на Крку осигурала диверсификацију снабдијевања гасом.
"Тиме јачамо енергетску сигурност и независност Хрватске и БиХ, што је посебно важно у изазовним глобалним околностима", поручио је Пленковић
Подсјећамо, јутрос је прво Савјет министара БиХ усвојио документ о међудржавном споразуму између БиХ и Хрватске, а потом је то учинило и Предсједништво БиХ.
A major step forward: in Dubrovnik, on behalf of Bosnia and Herzegovina 🇧🇦, I signed with Croatia 🇭🇷 the Southern Interconnection Agreement, boosting energy security and supply diversification. Grateful to our U.S. 🇺🇸 partners. pic.twitter.com/47mPZuQhmc— Borjana Krišto (@KristoBorjana) April 28, 2026
