Обратите пажњу на унос течности: Ево колико воде је потребно за мршављење и бољи метаболизам

18.05.2026 22:37

Вода у чаши
Фото: Pixabay/IamNotPerfect

Мушкарцима се у просјеку препоручује око 3,7 литара течности дневно, док је женама потребно приближно 2,8 литара. Ипак, та количина може бити већа ако је циљ губитак килограма, посебно због додатног губитка течности током физичке активности.

Потребе за водом зависе и од више фактора, укључујући ниво активности, климу у којој особа живи, здравствено стање и начин исхране.

Улога воде у процесу мршављења

Вода може допринијети мршављењу тако што убрзава метаболизам и помаже у контроли апетита, али и тако што смањује унос калорија када се користи умјесто заслађених пића.

Утицај на метаболизам

Адекватан унос воде помаже организму да ефикасније троши енергију, што може довести до већег сагоријевања калорија и лакшег губитка тежине.

Смањење калоријског уноса

Замјена газираних пића, сокова или других калоричних напитака водом може значајно смањити дневни унос калорија.

Контрола апетита

Испијање воде прије оброка може повећати осјећај ситости, што помаже да се смањи количина хране и спријечи преједање.

Додатни извори воде

Дио течности се уноси и путем хране, посебно воћа и поврћа које садржи висок проценат воде, а истовремено обезбјеђује витамине, минерале и влакна.

Ограничења улога воде

Иако је вода важна за здравље и може помоћи у регулацији тјелесне тежине, сама по себи не доводи до мршављења ако укупни калоријски унос остане висок. За резултате је потребан баланс исхране, физичка активност, сан и контрола стреса.

Начини да се повећа унос воде

Унос воде се може повећати једноставним навикама попут чешћег пијења током дана, као и додавањем природних арома попут лимуна, краставца или менте. Такође помаже кориштење подсјетника, праћење уноса или одабир боце која мотивише на чешће пијење, преноси Аваз.

За најбоље резултате препоручује се индивидуални приступ и савјетовање са стручњаком који може прилагодити унос воде животном стилу и потребама организма.

