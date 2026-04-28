Тузланска СДА предложила Бакира Изетбеговића за члана Предсједништва БиХ

28.04.2026 20:45

Фото: Facebook/Bakir Izetbegović

Кантонални одбор Странке демократске акције (СДА) Тузланског кантона званично је упутио врху странке свој приједлог за кандидатуру за члана Предсједништва БиХ на предстојећим Општим изборима, а ријеч је о Бакиру Изетбеговићу.

"Унутар СДА од кантоналних и регионалних организација је затражено да предложе кандидате, а наш приједлог који је био и током прошле сједнице предсједништва сада је и званично упућен у централу. Ријеч је о Бакиру Изетбеговићу", рекао је за Klix.ba Муамер Зукић, потпредсједник КО СДА ТК и члан Предсједништва СДА БиХ.

Зукић је навео да је Кантонална организација из Тузланског кантона прва која је званично кандидирала Изетбеговића, а према унутарстраначкој процедури, у наредним данима и остали огранци странке ће вршити своја предлагања.

Зукић је закључио да би сви приједлози кандидата који буду пристигли у централу странке требали бити разматрани прије одржавања наредне сједнице предсједништва.

Управо за вријеме те сједнице би требало бити познато име СДА-овог кандидата на предстојећим Општим изборима за члана Предсједништва БиХ.

