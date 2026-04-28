Тузланска СДА предложила Бакира Изетбеговића за члана Предсједништва БиХ

Кантонални одбор Странке демократске акције (СДА) Тузланског кантона званично је упутио врху странке свој приједлог за кандидатуру за члана Предсједништва БиХ на предстојећим Општим изборима, а ријеч је о Бакиру Изетбеговићу.
"Унутар СДА од кантоналних и регионалних организација је затражено да предложе кандидате, а наш приједлог који је био и током прошле сједнице предсједништва сада је и званично упућен у централу. Ријеч је о Бакиру Изетбеговићу", рекао је за Klix.ba Муамер Зукић, потпредсједник КО СДА ТК и члан Предсједништва СДА БиХ.
Зукић је навео да је Кантонална организација из Тузланског кантона прва која је званично кандидирала Изетбеговића, а према унутарстраначкој процедури, у наредним данима и остали огранци странке ће вршити своја предлагања.
Зукић је закључио да би сви приједлози кандидата који буду пристигли у централу странке требали бити разматрани прије одржавања наредне сједнице предсједништва.
Управо за вријеме те сједнице би требало бити познато име СДА-овог кандидата на предстојећим Општим изборима за члана Предсједништва БиХ.
