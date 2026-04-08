Вулић: Недопустив и опасан притисак Изетбеговића на правосуђе

Захтјев лидера СДА Бакира Изетбеговића да ВСТС БиХ суспендује предсједника суда јер не доноси одлуке по политичком диктату је недопустив, дрзак и опасан притисак на правосуђе, оцијенила је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Сања Вулић.
Предсједништво СДА јуче је поздравило активности Клуба Бошњака у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ које су резултирале укључивањем ВСТС БиХ у процес "потпуног и стриктног провођења пресуда Суда БиХ против Милорада Додика" и да очекује дисциплинске мјере, ако суд у Бањалуци настави да одбија провођење пресуде.
Вулићева је истакла да такве најаве Изетбеговића нису само политички скандал, већ отворено гажење права, демократије и постојања законодавне власти.
"Ако ВСТС на ово и помисли да реагује по нечијем налогу, онда се с правом поставља питање да ли је ријеч о професионалној и независној институцији или о продуженој руци политике", рекла је Вулићева Срни.
Нагласила је да ово није питање једног човјека или једне функције, већ тест да ли уопште у БиХ постоји право.
"Ако се данас пристане на овакав притисак, сутра више неће постојати ни минимум независности судова", закључила је Вулићева.
Зато, нагласила је, овакве изјаве морају бити јасно и гласно одбачене као неприхватљиве, а свако даље инсистирање на политичком утицају треба сматрати директним нападом на институције.
"Милорад Додик је лидер. Српски народ вјерује Милораду Додику. То је де факто који неће промјенити ни /Кристијан/ Шмит, ни Бакир", категорична је Вулићева.
Она је закључила да је БиХ одавно земља апсурда, али да се СДА заиста силно труди да направи "Апсурдистан", преноси Срна.
