Владика Сергије указао да су војницима угрожена вјерска права и слободе

Епископ Сергије, који обавља дужност војног епископа, навео је у допису да је ове године министар нарушио праксу да потписује одлуке о богослужењима, у којима се детаљеније регулише и питање евидентирања вјерских празника за Божић и Васкрс, чиме су на груб начин ускраћена основна вјерска права запослених.

Како је појаснио, од успостављања Православне вјерске службе у Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ била је пракса да су одлуке о богослужењима биле потписиване од стране министра, али да је обавијештен да је од 2026. ова пракса нарушена.

Образложење је, како је навео, да се мора поштовати Закон о раду у институцијама БиХ и Закон о служби у Оружаним снагама БиХ, који говоре о вјерским потребама, а не о празницима, и тиме се онемогућава кориштење четири дана који су препознати у Закону о празницима Републике Српске као вјерски празници.

Напоменуо је да на нивоу заједничких институција БиХ нема многих заједничких закона, те да се на њих примјењују ентитетски прописи према мјесту пребивалишта запосленог, преносе Независне новине.

- Поштују се многи ентитетски закони према мјесту пребивалишта, док се Закон о празницима Републике Српске не поштује. Овдје се очигледно ради о селективној примјени закона по принципу "свиђа ми се - не свиђа ми се" - оцијенио је епископ Сергије у допису.

Истакао је и да однедавно постоји пракса у Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ којом се, како сматра, на груб начин ускраћују основна вјерска права запослених.

- Ускраћује им се право на обиљежавање вјерских празника, гдје се они евидентирају као плаћено одсуство ради задовољења вјерских или традицијских потреба - истакао је владика бихаћко-петровачки.

Указао је и на разлику између вјерског празника и плаћеног одсуства, те је, позивајући се на прописе, навео да су таксативно прописани случајеви у којима се може остварити право на плаћено одсуство те обавеза подношена посебног захтјева, о којем одлучује послодавац.

- Са друге стране, празници су тачно утврђени датуми у календарској години, који су одређени као нерадни дани на основу императивног прописа и о њиховом обиљежавању се не подноси никакав захтјев, нити о њима може одлучивати послодавац својим актом у Форми рјешења - истакао је владика, који је представник СПЦ у Министарству одбране и Оружаним снагама.

Напоменуо је и да су ентитетски закони основ за обиљежавање свих осталих празника за све запослене у институцијама БиХ, те тако, поред одређеног броја истих празника, запослени са пребивалиштем у Републици Српској обиљежавају празнике који се као такви не обиљежавају у федерацији и обрнуто.

Он је нагласио и да "поистовјећивање вјерских празника са вјерским потребама представља погрешну правну квалификацију, јер се тиме колективно право вјерске заједнице своди на индивидуални институт плаћеног одсуства, што доводи до посебног дискриминисања по основу вјере".

Из Министарства одбране у Савјету министара су се позвали на Закон о раду у институцијама БиХ према којем је изузетно, послодавац дужан да омогући запосленику одсуство до шест радних дана у једној календарској години, ради задовољавања његових вјерских, односно традицијских или других потреба, с тим да се одсуство од два дана користи уз накнаду плате - плаћено одсуство.

Како тврде, интерни акт Министарства одбране, односно Правилник о раду усклађен је са законским одредбама и на основу њега запослени у цијелом систему одбране имају право на два дана плаћеног одсуства и четири дана неплаћеног одсуства за задовољење вјерских потреба у току календарске године.

Допис је владика Сергије упутио нa више адреса, међу њима и Бошку Шиљеговићу, парламентарном војном повјеренику, који је потврдио да га је добио и да су покренуте одређене активности у вези с тим питањем, преноси Срна.