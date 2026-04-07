Зељковић за АТВ: Успјели смо направити добру спортску хемију

07.04.2026 20:50

Успјели смо направити добру спортску хемију, атмосферу и повјерење између Стручног штаба, Савеза и играча, рекао је је Вицо Зељковић, предсједник фудбалског савеза БиХ.

"Иза нас је велики резултат који је направљен и сигурно да је исписана историје јер када узмемо како се све одвијало у претходном периоду и какви су били изазови можемо бити задовољни са оним што смо направили и пласирали се на Свјетско првенство. Ово није сигурно случајност већ јасан један план који смо поставили и правац којим смо се кретали", рекао је Вицо Зељковић, предсједник фудбалског савеза БиХ.

Зељковић каже да је кључ успјеха била атмосфера која је владала у стручном штабу.

Добра сарадња

"Успјели смо направити добру спортску хемију, атмосферу и повјерење између стручног штаба, играча и савеза. Када смо имали лоше резултате и када смо трпили критике због лоших резултата, до услова никада није било, услови су на нивоу највећих репрезентација. Резултати са почетка нису били по плану, јер ти резултати на почету нису могли бити јер је била једна смјена генерације и био је један катастрофалан низ од 2014. године послије пласмана на прво Свјетско првенство", каже Зељковић.

По његовим ријечима репрезентација БиХ је послије првог пласмана на Свјетско првенство ушла у један период стагнације те до данас нису показали резултате.

"Ових дана правимо план пута на Свјетско првенство јер чим то завршимо прелазимо на дугорочне планове из овога што смо сада успјели да направимо и да видимо како можемо да најбоље искористимо за даљи развој фудбала у БиХ. Све репрезентације које се налазе на Свјетском првенству сигурно да имају свој квалитет и нису ту случајно, тако да нема простор да се било ко потцијени, а исто тако не желимо ни ми да будемо потцијењени", каже Зељковић.

Како каже група у којој се налазе колико год дјеловала једноставно није тако јер нити једна репрезентација у тој групи није ту случајно и додаје да ће се БиХ потрудити да оствари најбољи резултат.

