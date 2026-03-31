Вицо Зељковић уручио Новаку Ђоковићу дрес БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник ФС БиХ Вицо Зељковић данас се састао са првим човјеком УЕФА-е Александром Чеферином.
Том приликом одржан је сусрет са предсједником ФС Италије Габриелом Гравином и најбољим тенисером свих времена Новаком Ђоковићем, те им уручио дресове фудбалске репрезентације БиХ.
Финални меч баража за Свјетско првенство игра се у Зеници, с почетком у 20 сати и 45 минута.
Побједник овог меча иде на Свјетско првенство, а играће у групи Б, заједно са Канадом, Швицарском и Катаром.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
37
20
33
20
26
20
25
20
14
Тренутно на програму