Вицо Зељковић уручио Новаку Ђоковићу дрес БиХ

31.03.2026 20:26

Вицо Зељковић уручио Новаку Ђоковићу дрес БиХ
Предсједник ФС БиХ Вицо Зељковић данас се састао са првим човјеком УЕФА-е Александром Чеферином.

Том приликом одржан је сусрет са предсједником ФС Италије Габриелом Гравином и најбољим тенисером свих времена Новаком Ђоковићем, те им уручио дресове фудбалске репрезентације БиХ.

Финални меч баража за Свјетско првенство игра се у Зеници, с почетком у 20 сати и 45 минута.

Побједник овог меча иде на Свјетско првенство, а играће у групи Б, заједно са Канадом, Швицарском и Катаром.

Прочитајте више

Полиција одузела заставе такозване "Армије БиХ"

Друштво

Полиција одузела заставе такозване "Армије БиХ"

42 мин

2
Познати почетни састави за меч БиХ - Италија

Фудбал

Познати почетни састави за меч БиХ - Италија

1 ч

0
Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

Фудбал

Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

2 ч

0
“Ај Италија”, исписано је словима у црвеној и плавој боји на транспаренту који је окачен испред Градског стадиона у Бањалуци

Фудбал

Порука “Лешинара” пред дуел у Зеници: "Ај Италија"

3 ч

1

Више из рубрике

Драма на мечу Хрватске: Срушио се селектор!

Фудбал

Драма на мечу Хрватске: Срушио се селектор!

1 ч

0
Познати почетни састави за меч БиХ - Италија

Фудбал

Познати почетни састави за меч БиХ - Италија

1 ч

0
Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

Фудбал

Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

2 ч

0
“Ај Италија”, исписано је словима у црвеној и плавој боји на транспаренту који је окачен испред Градског стадиона у Бањалуци

Фудбал

Порука “Лешинара” пред дуел у Зеници: "Ај Италија"

3 ч

1

20

37

Додик о војном савезу: Тражићемо састанак руководства Српске и Србије, то је опасност за нас

20

33

У Службеном гласнику објављени закони којима се повећавају плате у јавном сектору

20

26

Вицо Зељковић уручио Новаку Ђоковићу дрес БиХ

20

25

Америчка новинарка отета усред Багдада, у току велика акција снага безбједности

20

14

Нови удар на џепове грађана Бањалуке

