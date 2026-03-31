Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

31.03.2026 18:29

Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела
Фото: Printscreen/Facebook

Јуниорска репрезентација БиХ одиграла је неријешено са Израелом чиме су завршили сан о Европском првенству.

Иако нису режирали побједу, на почетку сусрета режирали су скандал. Током пријатељског поздрављања на мечу, играчи Босне и Херцеговине одбили су да се рукују са фудбалерима Израела.

Скандалозно је то што је ријеч о јуниорској селекцији која би требало да буде изнад политике и да промовише спортски дух такмичења. Али, када се већ изражавају политички ставови, заборављају да бошњачко руководство на све могуће начине покушава да се додвори Израелу и Јеврејима што су и демонстрирали промоцијом Сарајевске хагаде у Вашингтону пред јеврејским удружењима.

Није искључено да би због овог потеза Сарајевска хагада могла да заврши у Израелу, као вид помирења због "инцидента" са младим фудбалерима.

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

"Рат у Ирану неће трајати још дуго"

2 ч

0
Тешка несрећа код Сомбора: Ударио дјевојку на пјешачком, преминула у болници

Србија

Тешка несрећа код Сомбора: Ударио дјевојку на пјешачком, преминула у болници

2 ч

0
"Као земљотрес": Ово је први симптом можданог удара који је доживио Сале Тропико

Здравље

"Као земљотрес": Ово је први симптом можданог удара који је доживио Сале Тропико

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик народу Израела и свим Јеврејима честитао Песах

2 ч

0

Више из рубрике

“Ај Италија”, исписано је словима у црвеној и плавој боји на транспаренту који је окачен испред Градског стадиона у Бањалуци

Фудбал

Порука “Лешинара” пред дуел у Зеници: "Ај Италија"

3 ч

1
Опет криза у Партизану: "Костић продат да преживимо"

Фудбал

Опет криза у Партизану: "Костић продат да преживимо"

4 ч

0
Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА

Фудбал

Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА

4 ч

4
Фудбалери БиХ против Италије за пласман на Мундијал

Фудбал

Фудбалери БиХ против Италије за пласман на Мундијал

5 ч

0

