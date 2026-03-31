Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

Јуниорска репрезентација БиХ одиграла је неријешено са Израелом чиме су завршили сан о Европском првенству.
Иако нису режирали побједу, на почетку сусрета режирали су скандал. Током пријатељског поздрављања на мечу, играчи Босне и Херцеговине одбили су да се рукују са фудбалерима Израела.
Скандалозно је то што је ријеч о јуниорској селекцији која би требало да буде изнад политике и да промовише спортски дух такмичења. Али, када се већ изражавају политички ставови, заборављају да бошњачко руководство на све могуће начине покушава да се додвори Израелу и Јеврејима што су и демонстрирали промоцијом Сарајевске хагаде у Вашингтону пред јеврејским удружењима.
Није искључено да би због овог потеза Сарајевска хагада могла да заврши у Израелу, као вид помирења због "инцидента" са младим фудбалерима.
