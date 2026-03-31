Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА

31.03.2026 16:21

Фото: Facebook/Vico Zeljkovic

Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић угостио је данас предсједника УЕФА Александра Чеферина и српског тенисера Новака Ђоковића који ће вечерас испратити утакмицу баража за Свјетско првенство између БиХ и Италије.

"Увијек је задовољство угостити пријатеље фудбала, а посебно предсједника УЕФА-е Александера Чеферина, који је вечерас у Зеници како би испратио финалну утакмицу баража за Свјетско првенство. Током дана смо имали прилику да у опуштеној и пријатељској атмосфери разговарамо о бројним темама важним за развој фудбала, како у нашој земљи, тако и на европском нивоу. Посебно ми је драго што су овом сусрету присуствовали и замјеници генералног секретара УЕФА-е Зоран Лаковић и Ђорђо Маркети, предсједник Фудбалског савеза Италије Габриеле Гравина, као и Новак Ђоковић, један од највећих спортиста свих времена", написао је Зељковић.

Он истиче да овакви сусрети потврђују да је бх. фудбал све више препознат и цијењен, те дају додатни мотив да наставе радити још јаче и посвећеније у периоду који долази.

Репрезентација БиХ вечерас од 20:45 игра утакмицу баража за Свјетско првенство против Италије на Билином пољу у Зеници.

