Инспекција удара по трговцима: Изречене драконске казне!

31.03.2026 15:49

Фото: pixabay

Републичка тржишна инспекција вршила је протекле седмице појачану контролу формирања цијена у трговачким објектима, а у складу са Одлуком о одређивању марже у промету одређених производа.

Како се наводи у саопштењу, за протеклих седам дана покренуто је 80 поступка, од чега је 58 завршено.

"У 32 случаја утврђено је да се трговци нису придржавали прописаних маржи, те су им изречене казне у износу од 363.000 КМ. За потребе надзора ангажовани су и тржишни инспектори на нивоу јединица локалне самоуправе. Према до сада пристиглим извјештајима градских и општинских инспектора, у 26 случајева утврђено је прекорачење марже, због чега су трговцима изречене и казне у износу од 134.000 КМ", истиче се у саопштењу.

Додају да контроле трговачких објеката заправо обухватају контролу формирања цијена неколико стотина артикала, јер за сваки појединачни производ из Одлуке постоји на десетине робних марки, различитих паковања, те је ријеч о комплексним контролама које изискују вријеме.

"Формирање цијена и даље остаје у фокусу дјеловања инспекције, те позивамо трговце да се придржавају прописаних маржи и не излажу ризику од кажњавања. Одлуком је прописана казна у износу од 8.000 КМ за правно лице, 4.000 КМ за одговорно лице у правном лицу и 5.000 КМ за предузетника уколико се не придржавају прописаних маржи", истиче се у саопштењу.

Такође, предмет надзора републичке тржишне инспекције остаје и придржавање Одлуке о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата.

