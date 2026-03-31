Пронађене двије жене које су нестале у БиХ

Седам дана након што су нестале, двије жене из Словеније и Хрватске пронађене су живе и здраве у једној викендици на Зеленгори, саопштила је данас Полицијска управа Фоча.
Њихов нестанак полицији је јуче око 13.00 часова пријавила њихова родбина из Травника, а пронађене су синоћ око 22.30 часова.
Држављанке Словеније и Хрватске путовале су за Црну Гору, а крећући се обилазницом Калиновик-Миљевина, на путу Сарајево-Фоча, навигација их је погрешно усмјерила преко Зеленгоре, што је већ четврти такав случај откако је обустављен саобраћај кроз кањон Бистрице.
Прије нестанка посљедњи пут су виђене 23. марта у 13.20 часова у мјесту Добро Поље, како се својим возилом "дачија дастер" крећу према Калиновику, када им се изгубио сваки траг.
Након пријаве нестанка, услиједила је претрага неприступачног терена прекривеног великим снијегом, да би биле пронађене истог дана око 22.30 часова.
- Познавањем нашег терена и путева, дошли смо до закључка да су могле само отићи на планину Зеленгору, да су погријешиле пут за Фочу - прича Лука Јовановић, један од полицајаца који су учествовали у потрази.
Полиција је затражила и од општине добила грталицу, којом се након више од четири сата борбе са високим снијегом пробила до викендица на Зеленгори.
- Са екипом која је чистила снијег и неколико људи који су дошли у помоћ због дрвећа које је падало по путу, угледали смо возило "дачија дастер" словеначке регистрације и пратећи трагове у снијегу дошли смо до једне викендице гдје су се жене склониле од снијега и смрзавања. Вратили смо их у Калиновик, узели њихове податке, одвели их до Дома здравља на преглед и отишле су кући синоћ око један сат - каже Јовановић.
Викендица је удаљена око 25 километара од раскрснице са које су погрешно скренуле.
Захваљујући власнику викендице, додаје Јовановић, у фрижидеру је било доста хране, тако да нису биле гладне, а имале су и дрва да могу наложити ватру.
- Седам дана није мали временски период, то је велика надморска висина, често пада снијег и мислиле су да ће морати остати још бар 15 дана. Прошле седмице није падао снијег, могле су проћи до викендица, а онда је пао снијег. Није било сигнала, нису се могле никоме јавити - додаје он.
Директор Шумског газдинства "Зеленгора" Драгомир Вишњевац, који је учествовао у потрази, испричао је Срни да су жене плакале од среће када су их пронашли.
Власнику викендице, која им је послужила као спасоносно уточиште, оставиле су, наводи Вишњевац, писмо захвалности и своје бројеве телефона да се чују, поручивши да ће га звати код себе на море, с обзиром да је једна од жена из околине Шибеника.
Из Полицијске управе Фоча саопштено је да је, откако је 4. фебруара обустављен саобраћај на дионици пута Добро Поље-Миљевина, ово већ четврти пут да је полиција из Калиновика пронашла лица која су се изгубила на подручју Зеленгоре, када су путовала алтернативним путем Добро Поље-Калиновик-Миљевина.
Обилазница је добро обиљежена саобраћајним знацима, али возачи погријеше пратећи навигацију која их усмјерава најближим правцем, а то је пут преко Зеленгоре према Чемерну и Гацку.
- Људи када прате навигацију погријеше и пошто изгубе сигнал не могу да се врате, пут је лош, поготово док је снијег и једноставно остану заглављени. Када за одређено вријеме не дођу, онда чланови породице зову полицијску станицу Калиновик да пријаве нестанак - каже Јовановић.
До грешке долази на раскрсници према селу Јелашца, кроз која води пут на Зеленгору. На тој раскрсници стоји знак који показује смјер према Фочи и Миљевини и потребно је придржавати се тог знака.
