Бањалука домаћин Свесрпског купа у атлетици

АТВ
31.03.2026 14:27

Душко Ивичић и Слободан Бранковић
Фото: Атлетски савез РС

Атлетски савез Републике Српске биће домаћини 6. Свесрпског купа, који ће окупити најбоље атлетичаре Српске и Србије.

Такмичење ће бити одржано 15. септембра, на Градском стадиону у Бањалуци, а учествоваће сениорске репрезентације Републике Српске, Београда, Централне Србије, АП Војводине и АП Косова и Метохије, рекао је предсједник Савеза Душко Ивичић.

"Они ће се надметати у оквиру атлетског петомеча, конципираног да јача сарадњу и ривалитет међу регионалним савезима", изјавио је Ивичић.

Ивичић се састао данас да првим човјеком српског Атлетског савеза, Слободаном Бранковићем.

На састанку је договорен наставак веома добре сарадње између два Савеза.

Договорене су и заједничке припреме атлетичара и ове године у априлу у Црној Гори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

