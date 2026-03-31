Бањалука домаћин Свесрпског купа у атлетици

Атлетски савез Републике Српске биће домаћини 6. Свесрпског купа, који ће окупити најбоље атлетичаре Српске и Србије.
Такмичење ће бити одржано 15. септембра, на Градском стадиону у Бањалуци, а учествоваће сениорске репрезентације Републике Српске, Београда, Централне Србије, АП Војводине и АП Косова и Метохије, рекао је предсједник Савеза Душко Ивичић.
"Они ће се надметати у оквиру атлетског петомеча, конципираног да јача сарадњу и ривалитет међу регионалним савезима", изјавио је Ивичић.
Занимљивости
Април ће бити мјесец из снова за ове знакове
Ивичић се састао данас да првим човјеком српског Атлетског савеза, Слободаном Бранковићем.
На састанку је договорен наставак веома добре сарадње између два Савеза.
Договорене су и заједничке припреме атлетичара и ове године у априлу у Црној Гори.
