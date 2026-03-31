Скупљи одвоз смећа у Бањалуци

На данашњој ванредној сједници Скупштине града Бањалука усвојена је одлука о повећању цијене одвоза комуналног отпада, иако је предузеће "Чистоћа" тражило поскупљење од 40,56 одсто.
Одборници бањалучког парламента усвојили су поскупљење одвоза смећа за 29,5 одсто.
Градоначелник Драшко Станивуковић предложио је повећање од 29,5 одсто, а тај приједлог подржала је 20 одборника, док су два била против.
