Нетанијаху: Нећемо обуставити борбе против Хезболаха

Израел неће пристати на прекид непријатељстава против терористичке организације Хезболах у Либану ради окончања америчко-израелског рата против Ирана, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
Нетанјаху је за "Си-Би-Ес њуз" изразио увјерење да би значајно слабљење Ирана или радикална промјена власти у тој земљи значили и слом Хезболаха, Хамаса и јеменских побуњеника Хута из покрета Ансар Алах.
На питање да ли би Израел пристао на прекид непријатељстава против Хезболаха као дио мировног споразума са Ираном, Нетанјаху је одговорио одрично, пише Срна.
