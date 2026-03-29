Општа туча на утакмици, укључили се полиција и тужилаштво

Тешке сцене насиља обиљежиле су завршницу четвртфиналног дуела Купа Црне Горе између РК Рудара из Пљевља и РК Забјела, а инцидент који је избио на паркету прерастао је у случај којим се сада баве и полиција и тужилаштво.
До хаоса је дошло у 58. минуту при вођству домаћина 27:24, када је рукометаш гостију Мирко Дамјановић без икаквог повода у пуном спринту снажно ударио играча Рудара Филипа Газдића.
Од силине ударца Газдић је завршио на паркету и остао непомичан, кратко и без свијести, што је био окидач за потпуни колапс на терену.
У тренуцима шока и покушаја да се помогне повријеђеном играчу, ситуација је додатно ескалирала. Када је пришао да помогне саиграчу, Драган Јелушић такође је постао мета напада – Дамјановић га је ударио песницом у главу.
У сукоб се потом укључио и Перо Правиловић, који је Јелушића, док је покушавао да устане, кољеном ударио у предјелу главе. У општем метежу, Дамјановић је одгурнуо и предсједника Рудара Игора Машковића, који је утрчао на терен како би смирио ситуацију.
Igrač Zabjela tukao igrače Rudara u četvrtfinslu rukometnog Kupa, javlja RTCG!— CGsport.me (@cgsportme) March 28, 2026
“U završnici četvrtfinala Kupa Crne Gore – rukometaš Zabjela Mirko Damjanović je pretukao nekoliko igrača Rudara u skandalu kakav se odavno ne pamti”, navodi RTCG.
Meč je završen, a Rudar je, ako je… pic.twitter.com/DAf4aGXyCX
Судије су уз велике напоре успјеле да прекину сукоб, а епилог су чак четири плава картона – за Дамјановића, Правиловића и Данило Марковић из редова гостију, као и за Јелушића из домаћег тима. Тиме је аутоматски покренут дисциплински поступак.
Случај је одмах добио и правни епилог – полиција је реаговала, а Јелушић је поднио пријаву против нападача, након чега је предмет прослијеђен надлежном тужилаштву.
Очекује се да ће Рукометни савез Црне Горе изрећи оштре казне, а у центру пажње биће управо Дамјановић, који је и раније био актер сличних инцидената.
Још као играч Ловћена, прије десетак година, учествовао је у озбиљном сукобу управо против Рудара, због чега је тада био суспендован на шест мјесеци.
С обзиром на понављање насилничког понашања, остаје отворено питање да ли ће му уопште бити дозвољено да настави каријеру на рукометним теренима.
