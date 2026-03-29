Општа туча на утакмици, укључили се полиција и тужилаштво

Аутор:

АТВ

29.03.2026

16:43

Туча на рукометној утакмици у Црној Гори
Фото: Screenshot / X

Тешке сцене насиља обиљежиле су завршницу четвртфиналног дуела Купа Црне Горе између РК Рудара из Пљевља и РК Забјела, а инцидент који је избио на паркету прерастао је у случај којим се сада баве и полиција и тужилаштво.

До хаоса је дошло у 58. минуту при вођству домаћина 27:24, када је рукометаш гостију Мирко Дамјановић без икаквог повода у пуном спринту снажно ударио играча Рудара Филипа Газдића.

Од силине ударца Газдић је завршио на паркету и остао непомичан, кратко и без свијести, што је био окидач за потпуни колапс на терену.

У тренуцима шока и покушаја да се помогне повријеђеном играчу, ситуација је додатно ескалирала. Када је пришао да помогне саиграчу, Драган Јелушић такође је постао мета напада – Дамјановић га је ударио песницом у главу.

У сукоб се потом укључио и Перо Правиловић, који је Јелушића, док је покушавао да устане, кољеном ударио у предјелу главе. У општем метежу, Дамјановић је одгурнуо и предсједника Рудара Игора Машковића, који је утрчао на терен како би смирио ситуацију.

Судије су уз велике напоре успјеле да прекину сукоб, а епилог су чак четири плава картона – за Дамјановића, Правиловића и Данило Марковић из редова гостију, као и за Јелушића из домаћег тима. Тиме је аутоматски покренут дисциплински поступак.

Случај је одмах добио и правни епилог – полиција је реаговала, а Јелушић је поднио пријаву против нападача, након чега је предмет прослијеђен надлежном тужилаштву.

Очекује се да ће Рукометни савез Црне Горе изрећи оштре казне, а у центру пажње биће управо Дамјановић, који је и раније био актер сличних инцидената.

Још као играч Ловћена, прије десетак година, учествовао је у озбиљном сукобу управо против Рудара, због чега је тада био суспендован на шест мјесеци.

С обзиром на понављање насилничког понашања, остаје отворено питање да ли ће му уопште бити дозвољено да настави каријеру на рукометним теренима.

