Познато чије тијело је пронађено у згради у којој се налази и вртић

29.03.2026
У стану у Дринићу пронађено је тијело бившег директора комуналног предузећа Мирка М..
Како је АТВ први писао, грађани су пријавили нестанак мушкарца.
У цијели случај убрзо се укључио и начелник општине Петровац- Дринић Драго Ковачевић.
"Након информације да је у стану пронађено тијело, обавеза је да га прегледа мртвозорник. Међутим, наш мртвозорник је на годишњем одмору ван БиХ, па смо се обратили другој општини односно Мркоњић Граду, али како ни они нису били у могућности да га пошаљу морали смо тражити даље. Обавио сам више позива и на крају смо успјели наћи мртвозорника у општини Рибник који је дошао и прегледао тијело", испричао је Ковачевић, преноси "Српска инфо".
На питање зашто се начелник општине ангажује око тражења мртвозорника, а не надлежно тужилаштво или полиција, Ковачевић је одговорио да је у питању зграда у којој је иначе смјештен вртић, па да се није жељело чекати понедјељак, односно радни дан.
Додаје како се према прелиминарним информацијама радило о природној смрти, али ће тачне околности бити утврђене након истраге.
Наводи како је Мирко М. имао повреду на глави, насталу највјероватније од пада, како се изјаснио мртвозорник, али ће ипак тачне околности цијелог случаја бити утврђене након истраге.
Ковачевић је додао и како је општина Дринић на себе преузела трошкове сахране Мирка М. обзиром да се ради о човјеку који је живио сам, без чланова ближе породице.
