Ужас у Српској: У згради у којој се налази и вртић пронађено тијело

Аутор:АТВ
29.03.2026
15:29
Коментари:1
Тијело једне особе пронађено је у згради у којој је смјештен и вртић у општини Петровац, сазнаје АТВ.
Тијело је пронађено након што су мјештани у суботу полицији пријавили нестанак корисника стана, кога нису видјели неколико дана.
Иначе, вртић се налази на првом спрату објекта, док је стан у којем је тијело пронађено на другом.
Након изласка љекара-мртвозорника на лице мјеста данас је извршен увиђај, те је утврђено да у цијелом случају нема елемената кривичног дјела и да се ради о природној смрти.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму